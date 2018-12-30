Avrupa Birliği, Yazılımlarda Hata Bulana Ödül Verecek

Siber güvenlik, günümüzün en gerekli olaylarından bir tanesi. Bunu gerçekleştirmek için çeşitli yöntemler kullanılırken, "hata bulana ödül" mantığı da bunlardan bir tanesi. Şimdi de Avrupa Birliği bu mantığı kullanmaya hazırlanıyor.

Kodlardaki hataları bulanlara ödül vermek, şirketlerin güvenliklerini güçlendirmeleri için çok sık başvurdukları yöntemlerden bir tanesi. Fikir ise oldukça basit: şirket yazılımını normalde kullanıldığından daha fazla insana kontrol ettirir; her bulunan hata için de bir miktar para verir ki sistemin güvenliği kötü düşünen insanlar tarafından ele geçirilmesin. Google ve Intel gibi devlerin de bunu yaptığını düşününce, bunun aslında ne kadar önemli bir olay olduğunu anlamak daha kolay oluyor.

Şimdi de benzer bir yönteme Avrupa Birliği başvuruyor. Ocak 2019'dan itibaren AB, Özgür ve Açık Kaynak Kodu Yazılım Denetim projesinin (FOSSA) bir parçası olarak "hata bulana ödül" programını devreye sokacak. FOSSA, 2014 yılında internet trafiğinin şifrelenmesinde kullanılan OpenSSL Açık Kaynak şifreleme kütüphanesinde güvenlik açıkları bulunduğunda başlayan bir proje. Özgür ve açık kaynaklı yazılımlar her internet kullanıcısı için hayati öneme sahip işlevleri yerine getirdiğinden Avrupa Parlamentosu ve diğer söz sahipleri, güvenlik sorunları için kullandıkları yazılımı denetleme yükünü üstlenmeye karar verdi.

Ocak ayından itibaren 15 ödülün 14'ü, AB kurumları tarafından kullanılan açık kaynaklı yazılım projeleri için seçilecek. 25.000 euro'dan 90.000 euro'ya kadar değişen ödüllerde hangi programın ne kadar alacağını öğrenmek isterseniz buraya tıklayabileceğinizi de söyleyelim.