Avrupa Birliği Yetkilisi: Avrupa, Huawei'den Korkmalı

Avrupa Birliği Teknoloji Komiseri Andrus Ansip, Huawei ve diğer Çinli üreticiler konusunda uyarılarda bulundu.

Çinli teknoloji devi Huawei’nin üst düzey yöneticilerinden birinin Kanada’da tutuklanmasından birkaç gün sonra Brüksel’de bir basın toplantısı yapan AB Teknoloji Komiseri Andrus Ansip, Huawei ve diğer Çinli üreticiler hakkındaki endişelerini dile getirdi.

Geçtiğimiz yıl 93 milyar dolarlık ciro yapan ve Çin’in şampiyonu olarak görülen firma, batılı ülkelerin şüphelerini üzerinden atamıyor. Çin hükümeti ile sıkı bağlantıları olan firmanın, Pekin tarafından casusluk amacıyla kullanıldığı şüphesi var.

Ansip, Çin İstihbarat Servisleri ile birlikte çalışan Çinli teknoloji firmalarından yana endişeli olduğunu söyledi. Ayrıca bu firmaların, “sırlarımızı ele geçirecek” çipler ürettiğini söyledi.

“Normal, sıradan insanlar olarak korkmalıyız,” diyen Ansip, Kanada’da yaşanan tutuklama vakası hakkında çok bir bilgisinin olmadığını söyledi.

Avrupa Birliği, yeni yapacağı çalışmalarda, Çinli üreticilerin piyasayı ele geçirmesinin önüne geçmeyi hedefliyor. Bu çalışmaların bir diğer amacı da, katma değeri yüksek ürünlerden oluşan bu pazarda, ülkelerindeki girişimcileri korumak. Almanya, yeni yapılan 5G altyapı çalışmalarından bütün telekomünikasyon firmalarını çıkarırken, Belçika’nın da Huawei’nin ülkedeki satışlarını durdurmayı planladığı konuşuluyor.

Çinli üreticiler, Çin hükümeti ve Çin İstihbarat Servisleri ile çalışmak zorundalar. Bu işbirliğinin bir parçası olarak da Çinli hükümet casuslarının kullanabileceği, zorunlu arka kapılar açmaları gerekiyor.