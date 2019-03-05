Avrupa'da Yılın Otomobili Belli Oldu: İşte Kazanan Model

Şu an devam etmekte olan Cenevre Otomobil Fuar'ında, Avrupa'da Yılın Otomobili seçildi. 7 finalistin arasından Jaguar I-Pace, Avrupa'da yılın otomobili oldu.

Önce 38 adayla başlayan, ardından Kasım 2018'de 7 finalistin belirlendiği Avrupa'da Yılın Otomobili onuruna Jaguar I-Pace erişti. Oylamada Alpine A110 ile 250'şer puan alarak birinciliği paylaşan Jaguar I-Pace, 18 jüri üyesinin ilk sırada yer vermesiyle Avrupa'da Yılın Otomobili seçildi. Alpine A110 ise 16 jüri üyesinin favorisi olmuştu. Jaguar I-Pace'in teknik özelliklerine baktığımızda, aracın 200 km/h hıza 4.8 saniyede ulaştığını görüyoruz. SUV araç kategorisinde ve elektrikli olan Jaguar I-Pace, 90 kWh batarya kapasitsine sahip. Tamamen şarj edildiğinde ise 480 km'lik bir menzile sahip oluyor. Diğer tüm finalistlere aşağıdaki liste üzerinden ulaşabilirsiniz. Alpine A110 Kia Ceed Peugeot 508 Citroen C5 Aircross Mercedes-Benz A-class Ford Focus Jaguar I-Pace

Kaynak : https://www.ntv.com.tr/galeri/otomobil/avrupada-yilin-otomobili-belli-oldu-car-of-the-year-2019,g5yNOlSe_UiLshWmj51BQg/dEN114seZ060dMM89Y1lNQ

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