Avrupa'da Ev Fiyatlarının En Fazla Arttığı Ülke Türkiye Oldu

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi, son bir yılda konut fiyatlarının en çok arttığı 30 ülkeyi listeledi. Listede ilk sırada Türkiye yer alıyor.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre konut ve kira ücretleri tüm dünyada artıyor. Listeye göre konut fiyat endeksi 172,9’dan 223,42’e yükseldi.

Türkiye’de son yıllarda her şeyde olduğu gibi ev fiyatlarında da ciddi bir artış söz konusu. Eurostat verilerine göre, Avrupa’da son bir senede ev fiyatlarının en çok artış gösterdiği ülke açık arayla Türkiye oldu.

Türkiye %29,2 artış oranıyla 1. sırada yer alıyor

2020 ve 2021 yılının ikinci çeyreği arasında Türkiye’de ev fiyatları %29,2 arttı. Bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama %7,3 oldu. 30 ülke arasında fiyat artış oranıyla Türkiye’ye en yakın ülke %16,1 ile Estonya oldu. Avrupa’nın en büyük ekonomik pazarına sahip Almanya’da ev fiyatları %10,9 artarken, Fransa’da bu oran %5,7 oldu. Ev fiyatlarında artış görülen diğer ülkeler sırasıyla; %12,8 ile Hollanda, %11,9 ile Macaristan, 10,9 ile İsveç, 9,1 ile Bulgaristan ve %6,6 ile Portekiz oldu.

Kıbrıs'ta ev fiyatları %4,9 düştü. 30 ülke arasından ev fiyatlarının düştüğü tek ülke Kıbrıs oldu. Bunun dışında en az artışın görüldüğü ülkeler ise sırasıyla; %0,4 ile İtalya, %2,7 ile İngiltere, %3 ile Romanya ve %3,3 ile İspanya oldu.