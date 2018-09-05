Haber Ajanslarından Google ve Facebook'a Telif Hakkı Uyarısı

Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), Google ve Facebook'a kullandıkları haber içerikleri için ödeme yapmaları çağrısında bulundu.

Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, haber ajanslarının ürettikleri haberlerin içeriklerinin Google ve Facebook gibi internet devleri tarafından reklam geliri elde etmek maksadıyla kullanıldığı kaydedildi. Ajanslar, bu kapsamda Avrupa Parlamentosu'ndan 'telif hakkı' yasalarındaki tutarsızlığın giderilmesini istedi.

EANA üyesi 18 haber ajansının genel müdürlerinin imzasının yer aldığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) telif hakları yasa tasarısına kullanıcıların özgür internet erişimini engelleyeceği iddiasıyla karşı çıkan Facebook'un 2017 yılında 16 milyar dolar, Google'ın ise 12,7 milyar dolar gelir elde ettiği belirtildi.

Söz konusu açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haberleri kullananlara adil bir fiyat uygulamasından söz ediyoruz. Avrupa'da özgür basın ve demokratik değerler için, yasaları belirleyen kurumların telif haklarında reform konusunda bir baskı oluşturması gerekiyor. Google ve Facebook şirketleri, gazete ve haber ajanslarının yüksek fiyatlarla ortaya çıkardığı sayısız içeriği, herhangi bir ödeme yapmadan kullanıyor."

Avrupa Parlamentosu'nda Temmuz ayında reddedilen tasarının, Eylül'de yeniden oylanması öngörülüyor.