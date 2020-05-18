Avrupa’daki İki Süper Bilgisayar Hacker Saldırısına Uğradı

Kripto para madenciliği için bilgisayarlara saldıran hackerlar, şimdi de süper bilgisayarları hedef aldılar. Avrupa’daki iki üniversitenin süper bilgisayarları, kripto para madenciliği saldırıların hedefi oldu.

Kripto madencilik yapmak için bilgisayarlara yapılan saldırılar son birkaç yıl içinde oldukça yaygınlaştı. Ancak son günlerde meydana gelen kripto para saldırıları hedefleri nedeniyle çok daha büyük dikkat çekti.

Daha önce kişilerin bilgisayarlarını hedef alan hackerlar şimdi ise bilimsel araştırmalarda kullanılan süper bilgisayarları hedef almaya başladılar. Gelen son haberler Ludwig-Maximilians Üniversitesi’nin bwHPC’nin beş bilgisayar kümesi ve İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi’nin ARCHER süper bilgisayarına kripto para Moreno madenciliği için kötü amaçlı yazılımların bulaştığı belirtiyor.

Süper bilgisayarları hedefe alan saldırılar tek bir yerden yapılmış olabilir

İki üniversitenin süper bilgisayarlarına birden başarılı saldırılar düzenlenmiş olması olağandışı bir gelişme. Ancak saldırılar için kullanılan yöntemler incelendiğinde iki süper bilgisayara yapılan saldırının birbiri ile ilişki olduğunu düşündürüyor.

Siber güvenlik şirketi Cado Security, saldırıların benzer kötü amaçlı yazılım dosya adlarına sahip olduğunu, aynı güvenlik açıklarından faydalandığını ve daha da önemlisi Kanada, Çin ve Polonya’daki üniversitelerin güvenliği ihlal edilmiş SSH girişleri kullanılarak gerçekleştirildiğini tespit etti.

Hacker saldırısında kullanılan dosyaların benzer isimlere sahip olması, aynı üniversitelerin girişlerinin kullanılması ve yöntemlerin birbirine benzer olması uzmanların, bu saldırıların tek bir yerden yapıldığını düşünmesine neden oldu.

Süper bilgisayarlar neden saldırıların hedefi oldu?

İki üniversitenin süper bilgisayarlarına yapılan saldırının tek elden yapılmış olabileceği düşüncesi, saldırının arkasındaki neden konusunda da soru işaretleri oluşturuyor. Saldırılarla ilgili olarak akla gelen ilk tahmin sıradan bilgisayarlardan kat be kat daha kuvvetli olan süper bilgisayarların kripto para madenciliği için kullanılmak istenmesi olmuştu.

Süper bilgisayarlara gerçekleştirilen saldırı sonrasında yapılan incelemeler, gerçekten de saldırının kripto para madenciliği hedefli olduğunu gösteriyor. Ancak uzmanlar, saldırıya daha şüpheci yaklaşarak süper bilgisayarlarla yapılan araştırmaların çalınması için kripto para madenciliğinin bir perde olarak kullanılabileceğini de düşünüyorlar.

Önemli bilimsel çalışmaların yapılmasında kullanılan süper bilgisayarlar, bugünlerde koronavirüs çalışmalarında da rol alıyorlar. Bu nedenle saldırının sebebi ne olursa olsun süper bilgisayarlara en fazla ihtiyaç duyulan bugünlerde gerçekleştirilen bu saldırılar koronavirüs çalışmalarının sekteye uğramasına neden oldu.