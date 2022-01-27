Avrupa'daki Kadınlar Kaç Yaşında İlk Çocuklarını Doğuruyor

Landgeist, Eurostat tarafından toplanan verileri derleyerek Avrupa'daki kadınların ilk çocuklarını hangi yaşta doğurduklarını ortaya çıkardı. Sonuçlar incelendiğinde Güney Avrupa'daki kadınların geç yaşta, Doğu Avrupa'daki kadınların ise erken yaşta ilk doğumlarını yaptığı ortaya çıktı.

Bilim insanları 21. yüzyılın sonuna kadar doğum oranlarının hızla düşeceğini öngörse de son yıllarda dünya nüfusunun hızla artış gösterdiği bilinen bir gerçek. Yayımlanan verilere göre dünya nüfusu 2021 yılında 74 milyona yakın bir seviyede artış göstererek 7.8 milyara ulaşmış durumda.

Durum böyleyken kadınların çocuk doğurdukları yaşlar da uzmanların ilgisini çekiyor. Ne de olsa erken yaşlarda yapılan doğumlar nüfusu doğrudan etkiliyor. Landgeist tarafından yayımlanan bir çalışma da Avrupa genelinde bu durumun nasıl olduğunu, kadınların hangi yaşlarda ilk çocuklarını doğurduğunu ortaya çıkardı. Gelin Türkiye’nin de dahil olduğu bu araştırmaya bir göz atalım.

Türkiye’de yaş ortalaması 26.4

Araştırmaya göre İtalya, 31.3 ortalama ile Avrupa’da doğum yapan kadınlar arasında en yüksek yaş ortalamasına sahip ülke konumunda. İtalya’yı 31.1 yaş ortalaması ile Lüksemburg, 31.1 ile de İspanya takip ediyor. Bu da Avrupa’nın daha güney kesimlerinde bulunan ülkelerde bulunan kadınların ilk çocuklarını daha geç doğurduğunu gösteriyor.

En genç doğum yapan kadınların bulunduğu ülkelerde ise ilk sırada 25.6 yaş ortalama ile Ukrayna yer alıyor. Ukrayna’yı 25.8 ile Belarus, 26.3 ile de Bulgaristan takip ediyor ve Doğu Avrupa’daki kadınlarda yaş ortalamasının düştüğü gözlemleniyor. Ayrıca kıta genelinde ortalama ilk çocuğu doğurma yaşının 28-29 yaş arası olduğu da Eurostat’ın verilerinde yer alıyor.

Peki, Türkiye’de durum nasıl? Landgeist’e göre Türkiye’de bulunan kadınların doğum yapma yaşı Avrupa genelinin ortalamasının altında. Veriler incelendiğinde ülkemizdeki kadınların ilk çocuğunu ortalama olarak 26.4 yaşında doğurduğu göze çarpıyor. Bu da Türkiye’yi kıta genelinde en erken yaşta doğum yapan kadınlar sıralamasında Bulgaristan’dan sonra dördüncü sıraya yerleştiriyor.