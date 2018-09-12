Başkandan Google, Facebook ve Twitter İçin Yaptırım Çağrısı

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, teknoloji devleri Google, Facebook ve Twitter'ın aşırılık yanlısı paylaşımları en geç 1 saat içinde kaldırmamaları durumunda ağır para cezalarına çarptırılmaları çağrısında bulundu.

Juncker'in önerisi, söz konusu şirketlere senelik küresel cirolarının %4'üne değin çıkabilecek cezalar verilmesini öngörüyor.

Jean-Claude Juncker, yıllık 'Birliğin Durumu' konuşmasında, 1 saatin mesajların yıkıcı olma potansiyeli bakımından 'belirleyici bir zaman aralığı' olduğunu belirtti.

İnternet şirketlerine, radikal paylaşımları silme konusunda daha süratli davranmaları için 3 ay süre verilmişti. Fakat AB yetkilileri, bu şirketlerin gerekli adımları atamadığını ifade ediyor.

Yeni öneri ise, internet şirketlerini derhal harekete geçmeye zorlamayı amaçlıyor.

AB ve Avrupa Parlamentosu'nun onayı gerekiyor

Önerinin, Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu'ndan onay alması gerekiyor. Bu durumda, internet şirketleri içeriklerin denetimi hususunda yeni mekanizmalar geliştirmek zorunda kalacak. İnternet şirketleri ayrıca, bu konuda attıkları adımları gösteren senelik şeffaflık raporları yayımlayacak.

Bu arada içerik sağlayıcıların da, kaldırma kararına itiraz hakları olacak.