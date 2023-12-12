Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türk yetkililerden son üç yıl içerisinde alınan internet sitesi erişim engeli kararları ve bunların sayılarına ilişkin tüm bilgileri paylaşmalarını istedi. Komite, Türkiye'ye 2024 sonuna kadar süre verdi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını uygulamakla görevli bakan yardımcıları toplantısı 5-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Freewebturkey tarafından paylaşılan habere göre pek çok AİHM davasının görüşüldüğü toplantının ardından komite, Türkiye'de internet yasakları ile ilgili olarak Ahmet Yıldırım grubunun davasını da gündemine aldı.

Alınan Erişim Engeli Kararlarına İlişkin Tüm Bilgiler İsteniyor

Komite, davanın "internet sitelerinin erişiminin tamamen engellenmesine izin veren yasalar nedeniyle, başvuranların ifade özgürlüğü hakkının ihlâli hakkında" olduğunu belirten komite, erişim engeline uğrayan alan adları hakkında Türk yetkililerden bilgi talebinde bulundu.

Türk yetkililerin son üç yıllık süreçte, 5651 sayılı kanunun 8'inci maddesine dayanarak aldıkları alan adı erişim engeli kararları hakkında istatistiksel ve detaylı bilgi paylaşılması talebinde bulundu. Komite kararında, “Yetkilileri, son üç yıl içerisinde tüm internet sitelerine erişimin engellenmesi yönünde alınan kararların sayısına ilişkin genel eğilimleri gösteren istatistiki veya diğer mevcut bilgileri, Aralık 2024 sonuna kadar başka örnek kararlarla birlikte paylaşmaya davet ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı. Komite buradaki tüm internet siteleri ifadesiyle alan adlarının engellenmesine işaret etti. Ayrıca mevcut davalar için başka bireysel tedbirlere de gerek olmadığı işaret edildi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Ahmet Yıldırım Grubu davası hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne bir bildirim yapmıştı. Daha önce bu çağrıya yalnızca Ekşi Sözlük örneği üzerinden cevap verilmiş ve sözlüğe erişimin VPN gibi uygulamalarla erişebildiğini, erişime engel olmadığı ifade edilmişti. Türkiye'nin bu belgeleri teslim etmek için 1 yıl süresi var.