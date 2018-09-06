En Büyük Oyun Fuarlarından Olan GameX'te İzdiham Yaşandı

Türkiye'nin en büyük dijital oyun fuarlarından olan GameX, bugün itibarı ile ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fuara gösterilen ilgi beklenilenin de ötesinde oldu.

Artık gelenekselleşmeye başlayan GameX fuarına dair geçtiğimiz hafta sizlerle bütün detayları paylaşmıştık. Bugün itibarı ile başlayan fuar adeta ziyaretçi akınına uğradı. Biletle giriş yapılan ücretli bir fuar olmasına rağmen Türk oyuncuların fuara olan ilgisi had safhada.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde bugün başlayan ve 9 Eylül'e kadar sürecek olan fuar, daha ilk günden büyük bir ilgiyle karşılandı. 100'ü aşkın yerli ve yabancı oyun firmasının katıldığı fuarda Twitch, YouTube gibi bilindik mecralardan yayıncılar da sevenleriyle buluşuyor.

Fuarın açılışı şerefine bir konuşma yapan Açılışta bir konuşma yapan Rönesans A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan İsmet Göksel şunları söyledi:

“Artık ülkemizin oyun firmaları da milyonlarca dolarlık satışlar gerçekleştiriyorlar. Sektörümüz gün geçtikçe dünya üzerinde önemli bir potansiyel olmaya başladı. Yabancı oyun şirketlerin de Türkiye'ye ilgisi arttı. Bu yıl ilk kez 10’un üzerinde Çin’li firmayı ağırlıyoruz.”

Eğer GameX'in ilk gününü kaçırdıysanız henüz fuar alanını deneyimlemek için çok geç değil. 9 Eylül'e kadar sürecek olan fuara giriş için biletinizi satın almak isterseniz, buraya tıklayarak satış sayfasına ulaşabilirsiniz.

Son olarak fuarın bilet fiyatlarını da sizlerle paylaşalım: