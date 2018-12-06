Avrupa'nın İlk Snapdragon 855'li Telefonunu OnePlus Üretecek

OnePlus CEO’su Pete Lau, bir sonraki amiral gemilerinin Snapdragon 855 kullanacağını açıkladı. Şirketin 5G telefonu ilk olarak Birleşik Krallık’ta piyasaya çıkacak.

Qualcomm Snapdragon Technology Summit 2018’de konuşan OnePlus CEO’su Pete Lau’nun açıklamalarına göre, Avrupa’nın ilk 5G’li Snapdragon 855 işlemcili telefonunu OnePlus üretecek.

2017 yılından bu yana Qualcomm ile beraber 5G üzerinde çalışan OnePlus, 5G bağlantı kullanılarak atılan ilk tweetin de sahibi olmuştu.

Pete Lau, yaptığı açıklmada OnePlus’ın sadece amiral gemisi telefon yaptığını ve Snapdragon 855’in tek ve en iyi seçim olduğunu söyledi. Cihazın güçlü performansı ve 5G becerilerinden etkilendiklerini de ekledi.

Qualcomm’un Kıdemli Başkan Yardımcısı Alex Katouzian, OnePlus ile çalışarak tüketicilere yeni teknolojiler geliştirmekten gurur duyduklarını söyledi. Katouzian ayrıca, Snapdragon 855’in tasarımında çok gigabitlik 5G bağlantı, endüstri lideri yapay zeka ve akıcı genişletilmiş gerçeklik gibi, kablosuz bağlantı deneyiminin gelecek on yılında önemli olacak konuları göz önüne aldıklarını belirtti.