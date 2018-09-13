Avrupa Parlamentosu (AP) insan müdahalesi bulunmaksızın insanları öldürebilecek otonom silah sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanılmasını yasaklayan bir karar aldı.

Bu alanda uluslararası bir yasak çağrısı da yapan karara kimi parlamenterler, yapay zekanın gelişimini kısıtlayabileceği iddiasıyla karşı çıkıyor. Parlamenterlerin bir kısmı da bazı ülkeler bu tür silahları geliştirirken, öteki ülkelere izin verilmemesinin bir güvenlik sorunu oluşturabileceğine inanıyor.

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Bu tartışma uzak gelecek ya da bilim kurguyla alakalı bir tartışma gibi gözükebilir, fakat öyle değil" diyor.

Avrupa Parlamentosu'ndaki Yeşiller - Avrupa Özgür İttifakı parlamento grubunun güvenlik politikaları sözcüsü Bodil Valero ise, "Otonom sistemler uluslararası çapta yasaklanmalı" diyor ve ekliyor: "Ölüm ve yaşam arasındaki kararı verme yetkisi asla insanlardan alınıp makinelere verilmemeli."

Konuyu geçen ay gündemine alan Birleşmiş Milletler, bir karara varamamıştı. Öte yandan, kimi ülkeler de bu sistemlerin yararlarının araştırılmasını talep ediyor.

Konu Kasım ayında yeniden Birleşmiş Milletler gündeminde olacak. BM'nin bu defa bir karara varabilmesi umuluyor.

Geçen ay, çeşitli ülkelerden uzmanlar, BM'nin İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde bir araya gelerek bilgisayar tarafından kontrol edilen silahları tanımlamak ve düzenlemek adına bir çerçeve hazırlamaya çalışmıştı.

Uluslararası Af Örgütü Yapay Zeka Araştırmacısı Rasha Abdul Rahim o dönemde, "Yapay zekalı İHA'lardan kendi hedefini seçebilen otomatik silahlara kadar, teknolojik gelişim uluslararası hukuktan hızlı ilerliyor" şeklinde konuşmuştu.

Ağustos'taki toplantıda ABD, Rusya, Güney Kore ve İsrail'in de dahil olduğu bazı ülkeler, otonom silah sistemlerinin potansiyel 'avantajlarını' araştırmak istediklerini dile getirerek yasağa karşı çıkmıştı.