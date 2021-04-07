Avrupa Patent Ofisi, 2020'de Kaç Patent Alındığını Açıkladı

Avrupa Patent Ofisi, 2020 yılında alınan patentlerin istatistiklerini yayınladı. "Patent Index 2020" başlığı ile yayınlanan istatistikler, koronavirüs salgınının alınan patent sayısını önemli ölçüde değiştirmediğini ancak patent alınan sektörlerin sağlığa kaydığını gösteriyor. Türkiye içinse durum pek de iç açıcı değil.

Avrupa Patent Ofisi (EPO), "Patent Index 2020" istatistiklerini yayınladı. 2020 yılında ülkeler bazında alınan patentleri arşivleyen bu istatistik, Türkiye'nin patent alma konusunda dünya devlerinin çok çok gerisinde kaldığını gözler önüne seriyor. Açıklanan istatistiklere göre Türkiye'de geçtiğimiz yıl yalnızca 594 adet patent alındı. Bu patent sayısı, Türkiye'yi genel sıralamanın 24. sırasına yerleştirdi.

Patent Index 2020'ye göre geçtiğimiz yıl en çok patent alan ülke, tahmin edilebileceği üzere ABD oldu. Üretim seviyesinin yüksek olduğu ülkede, geçtiğimiz yıl toplamda 44 bin 293 adet patent alındı. Bu ülkeyi 25 bin 954 adet patent ile Almanya, 21 bin 841 adet patent ile Japonya, 13 bin 432 patent ile Çin ve 10 bin 554 adet patent ile de Fransa takip etti. Bu istatistikler, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefinden bir adım uzakta olduğunun açık bir göstergesi.

2020'nin en çok patent alan ilk 10 ülkesi

EPO'nun yayınladığı istatistikler, koronavirüs pandemisinin alınan patent sayısını pek de etkilemediğini ancak geliştirilen teknolojilerin medikal alanlara döndüğünü gözler önüne seriyor. Bu bağlamda kurum, 2019 yılında 181 bin 406 adet patent alındığını hatırlatırken, 2020 yılında yapılan patent başvuru sayısının ise 180 bin 250'ye düştüğünü söylüyor. İki yıl arasında yalnızca yüzde 0,7'lik bir fark var.

Şirketler bazında Samsung, rakiplerinin önünde yer alıyor

EPO, Patent Index 2020'de şirketlerin aldığı patentlere de ayrı bir parantez açtı. Yayınlanan istatistiklere şirketler bazında baktığımızda, Samsung'un 3.276 patent ile başı çektiğini görüyoruz. Huawei ise 3.113 patent ile ikinci sırada yer alırken 2.909 patent alan LG üçüncü, 1.711 patent alan Qualcomm dördüncü, 1.634 patent alan Ericsson ise beşinci sırada kendine yer buldu.

Not: 2020'de en çok patent alan ülke ABD olurken, en çok sayıda patent alan şirketin Samsung olması kafa karıştırmış olabilir. Şirketler, aldıkları patentleri kuruldukları ülkelerin hanelerine de yazdırdıkları için böyle bir fark oluşmuş durumda.

Araştırmayla ilgili olarak verebileceğimiz başka bir istatistik ise sektörler. Az önce de belirtmiş olduğumuz gibi koronavirüs pandemisi, medikal alanları ciddi oranda etkiledi. 2020 yılında alınan patentlerin önemli bir bölümü, medikal teknolojiler ve sağlıkla ilgiliydi. Bu bağlamda şirketler, geçtiğimiz 14 bin 295 adet medikal teknoloji patenti, 8.589 adet ilaç patenti ve 7.246 adet de biyoteknoloji ile ilgili patent aldılar.