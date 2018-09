Avrupa Ülkeleri Enerji İhtiyaçları İçin Hidrojen Kullanacak

İklim değişikliğinin etkileri arttıkça ülkeler ve kuruluşlar konuyla ilgili etkinliklerini arttırıyor. Yenilenebilir enerjiyi başından beri destekleyen birçok Avrupa ülkesi, alternatif olarak hidrojen enerjisine geçmeyi planlıyor.

Avrupa’da birçok ülke, kıtadaki karbon emisyonlarının azalması için fosil yakıta alternatif olan seçenekleri tercih etmeye başladı. Ülkeler, alternatif olarak hidrojen kullanımını arttırmaya yönelik planları destekliyor.

Avrupa’nın 25 ülkesinden gelen enerji yetkilileri, hidrojen teknolojisine yönelik araştırmaları artırmaya; günlük enerji kullanımını fabrikalara, arabalara ve evlere yönlendirme sözü verdiler. Hızla hayata geçirilecek bu yeni kararlar arasında hidrojeni dağıtmak için gaz şebekelerini kullanma fikri de yer alıyor.

Her ne kadar hidrojen enerjisi yıllardır var olsa da diğer teknolojilere kıyasla gelişimi oldukça yavaş ilerledi ve değişim gerçekleştirilmedi. Hidrojen savunucuları ise şu an ki kaynak yetersizliği ve iklim değişikliğine karşı bir an önce bu değişimin gerçekleşmesi gerektiğini söylüyorlar.

Rüzgar, güneş ve diğer yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin hidrojene dönüştürülerek büyük enerji tanklarında depolanması alternatif olarak üreticilere sunuluyor. Yine aynı şekilde elektrikli araçlar, gemide güç üretmek için hidrojen kullanabilir, akülü araçların şarj ihtiyacını giderebilir.

Hindrojen enerjisine yoğunlaşan Almanya, Pazartesi günü hidrojenle çalışan ilk banliyö treni kullanıma açtı. Avrupa Birliği de 2015 Paris anlaşması gereğince karbon emisyonunu azaltma yükümlülüğü için hidrojenin kullanılabileceğini belirtiyor. Ülkelerden fosil yakıtı bırakmaları bekleniyor.