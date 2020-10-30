Avrupa Uzay Ajansı, 2025 Yılında Uzay Çöpünü Temizleyecek

Avrupa Uzay Ajansı, İsviçreli bir girişim olan ClearSpace ile birlikte 2025 yılında bir görev başlatarak uzay çöpünü toplamaya başlayacak. Uzay ajansı, görev esnasında yapay zekâdan büyük yardım alacak.

Bugün atmosferimizin dışında bulunan uydular ve uzay araçları sayesinde internet erişimi sağlıyor, araştırmalar yapıyor ve en basitinden televizyon izliyoruz. Fakat kullanım dışı kalan pek çok parça, geri almak şu an için büyük oranda mümkün olmadığından dolayı gezegenimizin etrafında dönmeye devam ediyor.

Tahminlere göre Dünya'nın yörüngesinde 10 santimetreden büyük 34 bin adet uzay çöpü bulunuyor. İrili ufaklı uzay çöpleri, kurşundan 10 kat daha hızlı hareket ederek uzay araçlarını ve diğer yapıları tehdit ediyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda Uluslararası Uzay İstasyonu bile mecburi bir kaçış manevrası gerçekleştirmişti.

Avrupa Uzay Ajansı, bu duruma bir son vermek için ilk adımı atacak:

Uzay çöplerinin sayısı arttıkça risk de artmaya devam ediyor. İşte bu nedenle Avrupa Uzay Ajansı, uzay çöplerinin bir kısmını kaldırmak için bir görevi takvimine koydu. Uzay ajansının yeni görevine ClearSpace-1 (Temiz Uzay-1) ismi verildi. Görev, her şey yolunda giderse 2025 yılında başlatılacak.

Avrupa Uzay Ajansı, bu görevi başarıya ulaştırmak ve uzayı bir nebze temizlemek için yapay zekâdan yardım alacak. Ajans, İsviçreli bir girişim olan ClearSpace'in geliştirdiği teknolojiden faydalanacak. Görev esnasında uzaya gönderilen uzay aracı, yapay zekâ yardımlı kamerasıyla birlikte çöpleri tespit edilecek.

Ardından uzay aracı, robotik kollarıyla objeleri yakalayarak atmosfere geri sokacak ve objelerin yanarak yok olmasını sağlayacak. Ancak uzay aracının bu görevi anlatıldığı kadar basit olmayacak. Zira uzayda yapay zekâlı kameranın çekeceği fotoğraflar, ayna işlevi gören birçok objenin olduğu bir ortamda kesin sonuçlar vermeyebilir.

İşte bu nedenle araştırmacılar, derin öğrenme algoritmaları geliştirerek uzayda çekilen fotoğraflardan hedefin 6 boyutlu hâlini (3 rotasyon, 3 pozisyon) tahmin etmeye çalışacak. Görev esnasında da araştırmacılar, çekilen fotoğrafları yapay zekâyı daha da geliştirmek için kullanacak ve algoritmaları yeniden araca gönderecek.