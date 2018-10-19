BepiColombo Bu Gece Merküre Doğru Yola Çıkacak

Merkür'ü keşfetmek için bu sabaha karşı 5.15'te bir roket fırlatılacak. Roket uzun bir yolculuğun ardından gezegene ulaşarak incelemelere başlayacak.

Biraz küçük, kayalarla kaplı ve atmosfer eksikliği olsa da Merkür her zaman bilim insanlarında şaşkınlık uyandırmıştır. Bu gece Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı’ndaki bilim insanları gizemlerle dolu Merkür’ü keşfetmek için bir roket yollayacaklar.

BepiColombo, Avrupa Uzay Ajansı’nın Merkür ile ilgili ilk araştırması. Araştırmalarda Merkür’ün manyetik alanı, kimyasal karakteri incelenecek ve Güneş’in Merkür’e uyguladığı çekim hesaplanacak.

Merkür tamamıyla gizemli bir gezegen. Fazlasıyla yoğun olan gezegendeki demirin, Dünya’nın merkezindeki demirden çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

Ancak çok daha fazlası var. Merkür kendi manyetik alanını oluşturuyor ve bir adet devasa tektonik levhadan oluşuyor. Ayrıca gezegen karbon ile kaplı. Bunun dışında gezegenin yörüngesi de Einstein’ın genel görelilik kuramına bir kanıt niteliğinde.

BepiColombo 7 yıllık görevine bu gece çıkacak. Saat 5.15’te fırlatılması planlanan roketin fırlatılışını canlı olarak buradan izleyebilirsiniz.