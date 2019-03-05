Avrupa Uzay Ajansı, Çin'le Ortak Proje Yürütecek

Çin ile Avrupa Uzay Ajansı tarafından ortak yürütülmesi planlanan "SMILE" adlı proje kapsamında uzaya gönderilecek uydular, güneş rüzgârları ile Dünya'nın manyetosferi arasındaki etkileşimi inceleyecek.

"The Slar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer"ın kısaltması olan SMILE, bilim insanlarının Güneş rüzgârlarının manyetosfer ile etkileşime geçtiğinde gerçekleşen olayları daha iyi analiz etmelerini sağlamayı hedefliyor. Çin ve ESA (Avrupa Uzay Ajansı) tarafından ortak yönetilecek bu görev, 2003 ve 2008 yılları arasında hayata geçirilen Tan Ce projesinden sonra gelen bu alandaki en büyük bilimsel adım olacak.

SMILE, bilim insanlarına ilk kez bu kadar uzun süreyle Dünya ve Güneş etkileşiminin kilit bölgelerini gözleme fırsatı verecek. 3 yıl sürecek bu görev için gerekli 4 ana bileşen var: Bunların ikisi Avrupa ve Kanada’dan, diğer ikisi de Çin’den. İngiltere Uzay Ajansı ve diğer Avrupa enstitüleri tarafından geliştirilen Soft X-Ray Imager, Güneş rüzgârlarının manyetosfer ile etkileşime geçtiği bölgelerin ölçümlerini sorunsuz şekilde aktaracak.

ESA’nın SMILE projesinde görevli bilim insanı Philippe Escoupet, projenin Dünya’nın manyetik kalkanıyla Güneş rüzgârlarının etkileşimi adına çok önemli detayları açıklayacağını düşünüyor ve şunları ekliyor: “SMILE, Güneş rüzgârlarının manyetosfere çarptığı bölgenin X-Ray görüntülerini aktaracak. Ayrıca kuzey ışıklarının bugüne kadar ki en uzun ultraviyole görüntülerini sağlayacak ve araştırmacıların kuzey ışıklarının zaman içinde hangi değişimlere uğradığını görmelerini sağlayacak.” SMILE ile araştırmalarda hedeflenen aşamaya gelinip gelinemeyeceğini önümüzdeki yıllarda hep birlikte göreceğiz.