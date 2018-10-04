Antarktika'da bulunan Concordia Araştırma İstasyonu personeli tarafından çekilen eksi 60 derecede donmuş yiyecek görseli, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Güney kutbunun en soğuk bölgelerinden Antartktika Platosu'nda yer alan Fransız-İtalyan Concordia Araştırma İstasyonu, oldukça ilginç bir görüntüye ev sahipliği yaptı. Sıcaklığın tam olarak eksi 60 derece ölçüldüğü bir havada çekilen fotoğraf, anormal derecedeki soğuk havanın yiyeceklere olan etkisini gözler önüne serdi.

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) resmi Facebook hesabında paylaşılan görselde istasyon çalışanı: "Öğle yemeği için dondurulmuş erişte isteyen var mı?" sözleri ile kutup koşullarında yemek yemenin dahi ne kadar zorlu bir süreç olduğunu espirili bir dille açıkladı. Dikey biçimde donan eriştenin, çatalı sabitleyecek kadar katı bir halde olması sosyal medyada oldukça ilgi çekici bulundu.

Diğer bir yandan ESA’dan gelen açıklama, personelin neden bu denli zorlu koşullarda yaşaması gerektiğini gün yüzüne çıkardı. Bahsi geçen araştırma temelinde; Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) gelecek planları arasında bulunan uzun süreli uzay görevleri ve izole bir görev yaşamının insan psikolojisine olan etkileri araştırılıyor.