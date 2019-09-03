Avrupa Uzay Ajansı'nın Uydusu, Zorunlu Manevra Yaptı

Avrupa Uzay Ajansı, bir çarpışma riski sonucunda uydusunu hareket ettirmek zorunda kaldı. SpaceX'in Starlink 44 isimli uydusuyla çarpışma tehlikesi altında olan Aeolus isimli uydu, SpaceX'in uydusunu hareket ettirmeyi reddetmesi üzerine hareket etmek zorunda kaldı.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), uydularından birinin zorunlu manevra yapmak zorunda kaldığını belirtti. Bir SpaceX uydusunun Avrupa Uzay Ajansı uydusuyla çarpışması riski sonucunda uydusunu hareket ettirmeyi reddeden SpaceX, Avrupa Uzay Ajansı'na manevra yaptırmaktan başka çare bırakmadı.

Dün akşam saat 17.36'da Avrupa Uzay Ajansı'nın Aeolus isimli uydusu, iticilerini kullanarak Starlink 44 isimli uyduyla çarpışma riskine karşılık manevra yapmak zorunda kaldı. Olay, Dünya'nın 320 kilometre üstünde yaşandı ve iki uydunun rotası birbiriyle kesişti. Aeolus isimli uydu, manevradan sonra kendi görev yerine geri döndü.

(Avrupa Uzay Ajansı'nın Aeolus uydusu)

Avrupa Uzay Ajansı'nda Uzay Enkaz Bölümü başkanı Holger Krag, iki uydu arasındaki çarpışma riskinin binde bir olduğunu belirtti. Bu da çarpışmayı önlemek için yapılması gereken manevralardaki eşik orandan on kat daha fazlaydı ancak Aeolus'un SpaceX'in Starlink 44 uydusundan 9 ay daha uzun bir süredir uzayda bulunmasına rağmen SpaceX uydusunu hareket ettirmeyi reddetti.

Krag, yaptığı açıklamalarda SpaceX'i e-posta ile bilgilendirdiklerini ancak SpaceX'in harekete geçmek gibi bir planları olmadığını belirttiğini ifade etti. Manevra yapma eşiğinden on kat daha tehlikeli olan durumda Avrupa Uzay Ajansı, harekete geçmek zorunda kaldı.

(SpaceX'in Starlink uyduları)

SpaceX'in neden manevra yapmayı reddettiğine dair hiçbir şey net değil ve SpaceX, konuya ilişkin bir yorumda bulunmadı. Krag, SpaceX uydularında bulunan elektrikli itiş sisteminin söylenilen anda gerekli hızda tepki veremeyeceğini düşündüğünü, bu nedenle uydunun harekete geçirilmediğini belirtti.

Aeolus uydusu 22 Ağustos 2018 tarihinde yörüngeye gönderilmişti. Bunun yanı sıra SpaceX'in ilk 60 Starlink uydusuysa bu yıl 23 Mayıs tarihinde yörüngeye çıktı. Bu uydular 440 ila 550 kilometre yükseklikte bulunuyor olsa da Starlink 44 isimli uydu, yörüngeden çıkma tekniklerini geliştirmek için 320 kilometreye indirilmişti.

Starlink 44 uydusunun bu yüksekliğe indirilmesi sonucunda Starlink 44, Aeolus'un daha önceden bulunduğu bir yere girmiş oldu. Şu an için herhangi bir çarpışma durumunda kimin uydusunu hareket ettireceğine dair bir kural bulunmuyor. Avrupa Uzay Ajansı'ndan Krag, yakın zamanda bu konuda bir kuralın da getirileceğini umduğunu belirtti.