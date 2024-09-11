Avustralya, çok yakında çocukların sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirmeye hazırlanıyor. Sınır henüz belli olmasa da yüksek ihtimalle 14 yaş altı çocuklar sosyal medyaya erişemeyecekler.

Neredeyse her insanın kullandığı sosyal medya platformları, özellikle de çocukların üzerinde ciddi zararlara neden olabiliyordu. Öyle ki tahminlere göre milyonlarca çocuğun mental sağlığı sosyal medyadan olumsuz bir şekilde etkileniyor. Bu nedenle de hem şirketlerden hem de hükûmetlerden sık sık önlemler görüyoruz.

Bunlara bir yenisi de Avustralya’dan geldi. Hükûmet, çocukların sosyal medya erişimine yaş sınırlaması getirmeye hazırlandığını duyurdu.

14 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımı yasaklanabilir

Açıklamalara göre yakın zamanda ülkede 14 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanmasının yasaklandığını görebiliriz. Başbakan Anthony Albanese, konuya ilişkin dün yaptığı açıklamalarda bunun sinyallerini verdi.

Albanese’ye göre sınırın hangi yaş olacağına dair kesin bir karar verilmedi. Ancak yüksek mahkemeye göre 14 yaş uygun görülüyor. Albanese’nin “kişisel fikrinin” ise 16 yaş olduğu aktarılmış. Yani henüz bir kesinlik yok ancak 14 yaş daha muhtemel.

Hükûmet, şu anda yaş sınırlamasının son test aşamasının başlamasını ve ondan gelecek sonuçları bekliyor. Başbakanın söylediğine göre denemeler sona erdiğinde kesin olarak yaş sınırı belirlenecek.

İlk olarak mayısta duyurulan ve temmuzda testleri başlayan yasa tasarısının ana amacı reşit olmayan çocukların platformlara erişimini engellemek ve ebeveyn iznini zorunlu kılan sistemler getirmek. Bu şekilde çocukların korunabileceği düşünülüyor. Albanese, yasakla ilgili şu ifadeleri kullandı ve çocukların gerçek dünyayla etkileşime girmesini istediklerini belirtti:

“Çocukların cihazlarını bırakıp futbol sahalarına, yüzme havuzlarına ve tenis kortlarına gitmelerini, gerçek insanlarla gerçek deneyimler yaşamalarını istiyoruz. Çünkü sosyal medyanın toplumsal zarara yol açtığını biliyoruz. Bu bir bela ve mental sağlık açısından ciddi sonuçlara yol açabiliyor.”