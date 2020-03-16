Avustralya'da Karantinaya Uymayanların Alacağı Cezalar

Dünyanın birçok ülkesinden etkisi gösteren corona virüsü salgınına karşı hükümetler, çeşitli önlemler almaya devam ediyor. 313 corona virüsü vakasının olduğu Avustralya’da karantinaya uymayanların 20 bin dolara varan para cezası ve 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Corona Virüsü salgınına karşı alınan en önemli önlem, virüs taşıma ihtimali olan insanların karantina altına alınması. Ancak bazı insanlar karantina uygulamalarına uymuyor. İnsanların karantina uygulamasına bağlı kalması için yönetimler, çeşitli cezalar belirlemek durumumda kalıyorlar.

Avustralya’da bu zamana kadar 313 corona virüsü vakası tespit edildi. Corona virüsü tespit edilen insanların 5’i ise hayatını kaybetti. Bu nedenle Avustralya hükümeti yeni önlemler almak durumunda kaldı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile yurt dışında ülkeye dönen insanların 14 gün boyunca kendilerini karantinaya alması gerektiğini ve Avustralya’nın limanlarının 30 gün boyun uluslararası yolcu gemilerine kapalı olduğunu içeren bir açıklama yaptı.

Başbakan Morrison’un açıklamalarının ardından Avustralya’da bulunan eyalet yönetimleri de corona virüsü karantinalarını daha sıkı hale getirmek için yeni kararlar aldılar. Yeni Güney Galler (NSW), Queensland ve Victoria eyalet yönetimleri, yaptıkları açıklamalarla karantina kurallarına uymayanların alacağı cezaları duyurdular.

Yurt dışından Avustralya’ya döndüğü halde kendilerini 14 gün boyunca tecrit etmeyenlere, Victoria’da 20 bin dolar, Queensland’de 13 bin dolar ve Yeni Güney Galler’de 11 bin dolara kadar para cezası ve 6 aya kadar hapis cezası verilecek. Karantina kurallarına uymayanlar, polislerin kontrolleri ile belirlenecek.

Karantina uygulamaları, corona virüsünün yayılmasını engellemek için şu anda en etkili çözüm olarak görülüyor. Virüs taşıyan veya taşıma riski olanların bu karantina kurallarına uymaması, virüsün başka insanlara bulaşmasına ve hastalığın daha fazla yayılmasına neden olacaktır.