Avustralya’nın yeni tip koronavirüs salgını COVID-19 ile mücadelesinin bir parçası olarak pazar günü yayınladığı temas takibi uygulaması, sadece birkaç saat içinde bir milyondan fazla kez indirildi. Söz konusu uygulama, bir COVID-19 hastası ile 15 dakikadan daha uzun temasta bulunan kullanıcıları uyarıyor.

Dünyadaki neredeyse tüm ülkeler, COVID-19 ya da bilinen ismiyle koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek adına pek çok yöntem geliştiriyor. Bunların başında elbette sosyal izolasyon geliyor, ancak içinden geçtiğimiz bu olağanüstü süreçte teknolojinin yardımı da hayati bir önem taşıyor.

Birkaç hafta önce yaptığımız haberde, Apple ve Google’ın Bluetooth Low Energy (BLE) teknolojisini temel alan bir COVID-19 temas takibi aracı geliştirmek için ortaklık kurduklarını sizlerle paylaşmıştık. Şimdi Avustralya da benzer yaklaşımla bir temas takibi uygulaması geliştirdi.

Avustralya hükümetinin geliştirdiği COVIDSafe adlı uygulama, koronavirüs hastası ile temas eden kişileri uyaracak

BBC’nin haberine göre, pazar günü kullanıma sunulan COVIDSafe adlı uygulama, sadece birkaç saat içinde Android ve iOS platformunda bir milyondan fazla kez indirildi. İnsanların birbirleriyle en fazla 5 metre uzaklıktan "dijital bir el sıkışma" yapmalarına olanak tanıyan uygulama, virüs bulaşmış bir kişiyle 15 dakikadan daha uzun süre temasta bulunan kullanıcıları anında uyarıyor.

Singapur hükümetinin çıkardığı TraceTogether adlı uygulama ile aynı yazılımı kullanan COVIDSafe, Bluetooth teknolojisini temel alıyor. Avustralya hükümeti, uygulamanın konum verilerini toplamadığını ve bir COVID-19 hastasının sağlık verilerini kendi rızasıyla paylaşması gerektiğini söylüyor. Hükümet ayrıca uygulamada depolanan verilere yalnızca sağlık yetkililerinin erişebileceğini ve diğer yetkililerin verilere erişmesinin yasal olarak mümkün olmayacağını belirtiyor.

Avustralya hükümeti, uygulamada depolanan verilere yalnızca sağlık yetkililerinin erişebileceğini söylüyor

Yukarıda da belirttiğimiz gibi COVIDSafe, Apple ve Google’ın geliştirdiği sistem ile benzer bir yaklaşımı benimsiyor. ABD’li teknoloji devlerinin sistemi, her cihazın çevresindeki cihazlara anlık olarak değişen kimlik numaraları gönderecek. Eğer kullanıcılar, bir COVID-19 hastası ile temas ederse, otomatik olarak bilgilendirilecekler.

Sisteme dahil olan herkesin anonim olacağını belirten Apple ve Google, konum bilgisinin saklanmayacağını ve yayınlanan kimlik numaralarının 15 dakikada bir değişeceğini söylüyor. Resmi sağlık kurumlarına ait uygulamalar ile entegre bir şekilde çalışacak uygulamanın mayıs ayında iOS ve Android kullanıcılarına sunulması planlanıyor.

Öte yandan haber ajansı Reuters, Almanya’nın da Apple ve Google gibi merkezi olmayan mimariyi kullanan bir COVID-19 temas takibi aracı geliştirmek için çalıştığını yazdı. Salgın krizini en iyi yöneten ülkelerin başında gelen Almanya, söz konusu uygulama ile koronavirüs riskini minimize etmeyi hedefliyor.