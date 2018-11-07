Avustralya'da Bir Genç, Oyun Oynarken Babasını Bıçakladı

Avustralya'nın Sidney kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 22 yaşındaki genç adam, oyun oynarken bilgisayarının kablolarını söken babasını bıçaklayarak öldürdü.

Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan Daniel Chapman, babasının kendisini yemeğe çağırması sonrasında oyun oynadığını ve yemeye gelmeyeceğini söyledi. Bu cevap karşısında sinirlenen baba, Chapman'ın odasına gelerek başka bir yere taşınmasını isteyip internetini kapattı.

Sonrasında oğlunun odasına giren baba, bilgisayarın kablolarını bir bir sökmeye başladı. Bu hareket sonrasında adeta çıldıran Daniel, yatağının yanındaki avcı bıçağını kaptığı gibi babasını sırtından bıçakladı. Hemen hastaneye kaldırılan baba, tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Polis güçleri tarafından yakalanan Daniel, geçtiğimiz günlerde ilk kez mahkeme karşısına çıktı. Duruşmada söz alan bir psikiyatrist, Chapman'ın otizm spektrum bozukluğu olduğunu ve bir süredir anti depresanlarını bıraktığı için bu tip bir durumun yaşanmış olabileceğini belirtti.



* Baba Chapman

Chapman'ın bir video oyun bağımlısı olduğunu belirten psikiyatrist, günde 4 saat uyuyan Chapman'ın kalan 20 saatini oyun başında geçirdiğini belirtti. 17 Kasım'da karar duruşması yapılacak olan davada Chapman'ın cezaevine girmesi bekleniyor.