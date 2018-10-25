Avustralya'dan son dönemde gelen kripto para temelli suç haberleri arasına ülkenin tek kişi tarafından yapılmış en büyük soygunu da dahil oldu. İsmi açıklanmayan 23 yaşındaki kadın, 100,000 XRP kripto para çalmakla suçlanıyor.

Avustralyalı yetkililerin yakaladığı şüpheli, ülkenin tek kişi tarafından gerçekleştirilmiş en büyük kripto para soygununu gerçekleştirmekle suçlanıyor. İsmi açıklanmayan kadının Sydney'li olduğu ve çaldığı meblağın da 100,000 XRP olduğu açıklandı.

Raporlara göre kadın öncelikle 56 yaşında bir adamın mail adresini hacklemiş. Daha sonra cep telefonunu kullanarak adamın kripto para hesabındaki 100,000 XRP'yi Çin'deki bir hesaba aktarmış.

Yeni Güney Galler Bölgesi'nden Polis Dedektifi Arthur Katsogiannis, teknoloji temelli bir hırsızlıkta kripto para çalındığı için birinin ilk defa tutuklandığını açıkladı. Bu suçların gelecek yıllarda artması bekleniyor.