Avustralya'dan Sudaki Plastik Atık Problemine Başarılı Çözüm

Avustralya'da, sudaki plastik atıkların ayıklanarak geri dönüştürülebilir olması için devasa su filtreleme sistemleri kuruldu.

Avustralya'nın Kwinana kentinde, bölgenin tüm atık sorununu kökünden düzeltmesi beklenen yeni bir filtreleme sistemi kuruludu. Oldukça basit bir mantıkla çalışan bu filtreleme sisteminin kullanıma sunulmasından sonra, bölgede yaşayanlar çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirttiler

Bölgede konutların yoğun olarak bulunduğu kısımdan gelen atıkların, uzun bir kanal boyunca ayıklanarak taşındığı sistemde file şeklinde bir malzemeden yapılmış cepler mevcut ve gelen atıklar bu ceplerde biriktiriliyor.

Yeterli miktarda çöp biriktikten sonra da belediyenin görevlileri bir araçla gelip cepleri kanallardan çıkarıyor ve atıkları geri dönüşüme göndermek için biriktiriyor. Bu sayede hem şehir büyük bir kirlilikten kendini kurtarmış hem de iklim değişikliğinden en acı şekilde etkilenen okyanus canlıları için bir çalışma yapılmaya başlanmış.