Avustralya’daki Yangın, Sonunda Kontrol Altına Alındı

Avustralya’da Eylül’de başlayan devasa yangın, New South Wales eyaletinin yaptığı açıklamaya göre nihayet kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasında şiddetli yağmurun büyük yardımı olduğu belirtildi.

Avustralya’da Eylül ayında başlayan ve çok uzun süredir kesintisiz devam eden orman yangınları, nihayet kontrol altına alındı. Küresel ısınma sonucu ortaya çıkan yangın, büyük çabalara rağmen bir türlü söndürülemiyordu. Avustralya’nın New South Wales (NSW) eyaletinden yapılan açıklamaya göre, sonunda tüm organ yangınlarının söndürüldüğü açıklandı.

NSF Orman Yangınları Servisi, yaptığı açıklamada itfaiyeciler ve halkın bu süreçte çok üstün performans sergilediğini belirterek, “Bu zamana kadar çok travmatik, yorucu ve endişeli yangın mevsiminde, bu sezon ilk kez NSW’deki tüm organ yangınları kontrol altına alındı. Bu noktaya gelebilmek için itfaiyeciler, acil servisler ve halk çok çalıştı” açıklaması yapıldı.

Doğa Yardım Etti

İnsanların tüm çabasına rağmen bir türlü kontrol altına alınamayan orman yangınları, geçen hafta yağan şiddetli yağmur sayesinde büyük ölçüde sönmüştü. Son olarak 24 farklı noktada devam eden yangınlar ise, itfaiyecilerin çabaları sonunda söndürüldü.

Rapor Korkunç

Orman Yangınları Servisi, dünyanın son dönemde yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan Avustralya yangını hakkında bir rapor hazırlandı. Raporda, Port Macquaire bölgesinde başlayan yangının 210 gün boyunca devam ettiği ve toplamda 858 hektarlık alanı yok ettiği belirtildi. New South Wales Eyaleti’nde bu sezon yanan toplam alan ise çok daha büyük. Bu sene gerçekleşen 11 bin yangında toplamda 5,4 milyon hektarlık alan yandı. Bu noktadan sonra tek temennimiz bir daha böyle bir felaketin yaşanmamasıdır. Umarız, bunun için tüm Dünya ülkeleri daha fazla önlem almaya başlar.