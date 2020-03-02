New South Wales'te 240 Günün Ardından Aktif Yangın Kalmadı

Geçtiğimiz senenin yaz aylarında başlayan ve uzun süre kontrol altına alınamayan Avustralya yangınları, en sonunda durulmaya başladı. Ülkenin yangından en çok etkilenen bölgesi olan New South Wales eyaletinde aktif yangın kalmadığı açıklandı.

Avustralya’da çıkan ve ülkenin geniş bir alanına yayılan yangınlar, en sonunda durmaya başladı. Avustralya’nın New South Wales eyaletinin acil durum yetkilileri, 240 günden daha uzun bir süre sonra ilk kez bölgede aktif bir yangın olmadığını açıkladı.

New South Wales Kırsal Yangın Servisi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Temmuz 2019’un ilk günlerinden bu yana ilk kez aktif bir çalı veya ot yangınları bulunmuyor. Bu, eyalette 240 günden uzun süredir yangın aktivitesi olduğu anlamına geliyor.”

Avustralya yangınları

Ülkenin güneydoğusunda bulunan eyalet, Haziran 2019’da başlayan yangınlardan en çok hasarı alan yer konumunda bulunuyordu. Uzun süre boyunca kontrol altına alınamayan yangınlar, New South Wales eyaletinde 5 milyon hektardan fazla alanın tahrip olmasına, 2 binden fazla evi yok etmesine ve binlerce insanın evlerini terk etmesine sebep olmuştu.

Tabii yangınların bir de acı tarafı bulunuyor. Yangınlar sebebiyle ülke genelinde 34 insan ve tahminen 1 milyar hayvan hayatını kaybetti. Araştırmacılar, sadece New South Wales eyaletinde 800 milyon hayvanın telef olduğunu düşünüyor.

Yangınların kontrol altına alınmasında ülkede sağanak yağışların başlaması da oldukça etkili oldu. Yağmurlar, alevlerin kontrol altına alınmasına yardımcı olurken itfaiyecilerin ve bölge sakinlerinin yeniden toplanmasına yardımcı oldu. İtfaiye departmanı, 13 Şubat’ta yaptığı duyuruda ilk kez yangınların kontrol altına alındığını duyurmuştu.

Yangın sezonları, Avustralya’nın sıcak ve kurak yazlarında düzenli olarak meydana geliyordu. Ancak yaşanan son yangınlar, aylarca süren yüksek sıcaklıklar sonrasında daha da alevlendi. Ayrıca ülke tarihindeki en kötü kuraklıklardan bir tanesi de bu dönemde meydana geldi.

Ayrıca iklim değişikliği de yangınların kontrolden çıkmasında oldukça kritik bir rol oynadı. Yeni meteoroloji veri analizine göreyse iklim değişikliği sonucunda Avustralya yazları, kışlarının iki katı uzunluğunda sürmesiyle sonuçlandı. Avustralya Enstitüsü’nün Meteoroloji Bürosu’ndan derlediği verilerle gerçekleştirdiği araştırmada günlük sıcaklıklar takip edildi ve Avustralya yazlarının bir aydan daha uzun bir süre uzadığı sonucuna varıldı.

Yapılan araştırmalardan elde edilen bulgulara göre küresel ısınma daha uzun yazlara sebep oluyor. Bu da turizm, inşaat, madencilik ve tarım endüstrileri üzerinde önemli bir etki bırakabiliyor. Avustralya Enstitüsü İklim ve Enerji Direktörü Richie Merzian, konuyla ilgili olarak şunları dile getirdi:

“Bulgularımız, gelecekte neler görebileceğimizin bir projeksiyonu değil. Şu an gerçekleşiyor. Son yıllarda yaz mevsimi daha uzun sürüyor. Son beş yılda yazlar, kışların iki katı uzunluğunda geçti. Yangından en çok etkilenen Port Macqurie gibi yerler, 1950’ler ve 60’lara göre 7 hafta daha uzun süre yaz ayları yaşıyor.”