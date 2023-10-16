Avustralya e-Güvenlik Komisyonu, mikroblog platformu X'e ceza kestiğini açıkladı. Bu cezanın nedeni, X'in çocuk istismarı ile ilgili bir konuda iş birliği yapmamış olması. Ceza tutarı düşük olsa da cezanın nedeni, çok önemli.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu X -eski adıyla Twitter- son dönemlerde düzenleyicilerin takibinde. Platformu 44 milyar dolar karşılığında satın alan Elon Musk, çalışanların neredeyse yüzde 80'ini kovdu. Bu da X'teki pek çok birimin boş kalmasına neden oldu.

Bunun bilincinde olan Avustralya, X'e ceza kestiğini açıkladı. Bu ceza, tutar açısından çok da büyük değildi. Elon Musk, söz konusu ceza nedeniyle 386 bin dolar ödeme yapacak. Ancak burada önemli olan husus, Avustralya'nın X'e ceza kesme nedeni.

Avustralya e-Güvenlik Komisyonu, ülkede tek bir X muhatabı bulamadığını açıkladı

Avustralya e-Güvenlik Komisyonu tarafından kesilen cezanın temel nedeni, çocuk istismarı. Avustralyalı yetkililer, çocuk istismarına yönelik bir soruşturma kapsamında X'in hiçbir şekilde iş birliği yapmadığını duyurdular. Hatta bundan fazlası da vardı. Avustralya e-Güvenlik Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre X, ülkede tek bir personel bırakmadı. Avustralya, olası bir durumda X'in tek bir muhatabını bulamıyor.

Oysa ki Elon Musk, çocuk istismarı ile ilgili çok net konuşmuştu. Geçmişte bununla ilgili bir paylaşım yapan Musk, istismarı ortadan kaldırmanın 1 numaralı öncelik olduğunu söylemişti. Ancak Avustralya'dan gelen haberler, söylem ile icraat arasında farklılıklar yaşandığını gözler önüne seriyor. Avustralyalı bir yetkili, Elon Musk'ın tavrını "boş konuşmak" olarak nitelendirdi. Elon Musk'ın X hesabına baktığımızda, konuyla ilgili hiçbir açıklama göremiyoruz...