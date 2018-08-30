Avustralya’ya İnsanların UFO Zannettikleri Bir Meteor Düştü

Geçtiğimiz salı gecesi, Avustralya’nın Perth şehrinde gökyüzünde parlak bir ışık gözlemlendi. Bu ışık, doğrultusu ve parlaklığı itibariyle bazı insanları UFO teorileri üretmeye itti. Nitekim görüntülerdeki şey bir meteordu. Olayın pek çok bölgeden görüntüsü kaydedildi.

Avustralya’nın Perth şehrinde bulunan Yangın ve Acil Durum Hizmetleri Departmanı, salı gecesi şehrin pek çok noktasından UFO şikayetleri almaya başladı. Olay araştırılınca, şehrin yakınlarına bir meteor düştüğü anlaşıldı. Düşüş esnasında pek çok güvenlik kamerası ve araç içi kameralar kayıttaydı. Sosyal medyada olay anına ilişkin çok sayıda mesaj paylaşıldı.

Meteorun düşüşü şehrin farklı noktalarından böyle kaydedildi:

Olay Avustralya’da gerçekleşse de şunu belirtelim: Eğer bir bölgeye meteor düştüğünü görüyorsanız, onunla birlikte gelen bütün uzay kalıntıları devlete ait olur. Ayrıca atmosfere giren meteorların büyük kısmı yanıyor, bu şiddetli ışımalar da o yanma eylemini gösteriyor. Uzmanlara göre atmosfere giren bir meteorun %2 ila %3’ü yeryüzüne ulaşabiliyor.

Avustralyalıları UFO paniğine sürükleyen şey ise cismin alışılmış boyutlardan biraz daha büyük olması ve muhtemelen içerdiği maddelerden dolayı şiddetli şekilde parlaması oldu.