Avustralya'daki Yangın, Yeni Bir Keşfin Yapılmasını Sağladı

Avustralya'daki orman yangınları, bölgede yeni bir keşfin yapılmasına yol açtı. "Budj Bim" yanardağı yakınlarında bulunan araştırmacılar, 6.000 yıl önce inşa edilen antik su sisteminin, yeni bir bölümünü daha buldular.

Eylül ayından beri kıta genelinde çıkan yangınlarla cebelleşen Avustralya, son günlerde yağan yağmurlarla birlikte rahat bir nefes almış durumda. Yapılan son açıklamalara göre yağan yağmurun şiddeti, yangınların büyük çapta söndürülmesine yardımcı olmuş durumda ancak yetkililerin çalışmaları hala devam ediyor ve bir süre daha da edecekmiş gibi görünüyor.

Avustralya'daki yangınlar, kıtaya çok büyük zarar verdi. Kilometrelerce karelik alanlar tamamen küle dönerken bu bölgelerde yaşayan en az yarım milyar hayvan da telef oldu. Bölge halkı da yangından nasibini aldı ve onlarca insan, evlerini terk etmek durumunda kaldı. Ancak şimdi, yangınların yol açtığı çıplak arazi, Avustralya'daki yeni bir gizemi ortaya çıkardı.

Avustralya'daki yangınlar, 6000 bin yıllık bir yapıyı ortaya çıkardı

Avustralya'nın güney batısında, "Budj Bim" isminde sönmüş bir yanardağ bulunuyor. Bu yanardağa ait krater ise bugün hem bir mühendislik harikası olarak biliniyor hem de UNESCO'nun Dünya Mirası alanlarından bir tanesi olarak kabul ediliyor. Çünkü bundan yaklaşık 6.000 yıl önce bölgede yaşayan insanlar, henüz Mısır piramitleri bile yokken burada antik bir su sistemi inşa etmişler.

O dönemlerde yaşayan bölge halkı, krater ve çevresinde bulunan su için geniş çaplı çalışmalarla bölgeye kanallar, savaklar ve barajlar yapmışlar. Rivayetlere göre bunca çalışmanın nedeni, bölgedeki yılanlar için tuzak kurmakmış. Yapılan çalışmalar sonucunda da ortaya, bugün ulusal park olarak korunan bir mühendislik harikası çıkmış. Bölgede çıkan yangınlar, Budj Bim'in hiç bilinmeyen yönlerini de ortaya çıkarmış durumda.

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş bünyesinde çalışan araştırmacılar, Budj Bim'e gittiklerinde çimlerin ve bitki örtüsünün arasına gizlenmiş olan bir kanal keşfettiklerini açıkladılar. Araştırmacılar, bu kanalın 25 metre gibi ciddi bir uzunlukta olduğunu ve bu kanalın yangınlar neticesinde gün yüzüne çıktığını belirtiyorlar.