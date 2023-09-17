Avustralya'da bir adam, karısının doğumunu izlemeye teşvik edildiği gerekçesiyle, Merbourne'deki bir hastaneye 1 milyon Avustralya doları tutarında dava açtı.

Anil Koppula isimli bir vatandaş, karısının doğumunu izlemeye teşvik edildiği ve psikolojik olarak zarar gördüğü gerekçesiyle hastaneye dava açtı. Hastaneyi, psikolojisini bozdukları ve kendisinde "psikotik hastalık" geliştirmekle suçladı.

2018 yılında Anil Koppula'nın eşi sezaryen doğum yapmaya karar verir. Eşiyle beraber Melbourne'deki "Royal Women's Hospital" isimli bir hastaneye gidip eşinin doğum sürecini bekler. Ancak hastanedeki görevliler, adamın doğum sürecini izlemesine izin verir ve bunun için onu cesaretlendirirler.

Koppula, doğumdan sonra psikotik hastalığın evliliğini zedelediğini iddia ediyor ve hastaneye tam olarak 643 bin Amerikan doları tutarında dava açıyor.

Koppula'nın eşinin sezaryen doğumu başarılı bir şekilde sonuçlandı, fakat hastane yönetiminin ameliyatı izlemesine onu teşvik etmesi ve bu süreci baştan sona takip etmesi, Koppula'da psikolojik hasara yol açtı. En azından kendisi böyle olduğunu iddia ediyor.

Ameliyat sürecinde karısının organlarını ve kanını gördüğünü, bu görüntülerin onda "psikotik hastalık" oluşturduğunu iddia etti. Ardından yaklaşık 1 milyon Avustralya dolarına eş değer bir tazminat davası açtı. Davanın yargıcı olan James Gorton, davayı reddetti ve sürecin kötüye kullanıldığını söyledi. Duruşma işlemleri Koppula'nın tıbbi destek alma sürecini de içeriyordu. Ancak Koppula'nın üzerinde iddia edilen psikolojik etkinin yetersiz olduğu kanısına varıldı.