Köprü İnşaatlarını Hızlandıracak ve Ucuzlatacak Yeni Yöntem

Avusturyalı bir grup mühendis, çok daha hızlı, ucuz ve üstün köprüler yapmayı sağlayan ve adına 'şemsiye' denen yeni bir teknik geliştirdi. Yeni teknik, geleneksel köprü yapım tekniklerinden farklı olarak 'kapalı bir şemsiye' gibi inşa ediliyor ve 'açılıyor.'

Avusturya'daki Viyana Teknoloji Üniversitesi'nden (TU Wien) mühendisler, köprü yapımını kolaylaştırıp ucuzlatacak yeni bir teknik geliştirdiler. 'Şemsiye yöntemi' denen bu yeni yöntemle birlikte köprülerin daha hızlı, daha ucuz ve daha gelişmiş bir şekilde inşa edilmesi mümkün olacak gibi görünüyor.

TU Wien'deki mühendislik ekibinin bu tekniğe 2006 yılından beri çalıştığı ortaya çıktı. O günden bu yana teknik hakkında deneyler yapan ve ince ayarlarla geliştiren ekip, geleneksel köprü yapım tekniklerini bir kenara bırakmış. Bu geleneksel yöntemler arasında iskele kurup betonarme demirini yerleştirerek yapının içini betonla doldurmak gibi yöntemler yer alıyor.

Şemsiye tekniğiyle köprü yapımı

Yeni teknikle birlikte, köprü 'kapalı bir şemsiye' gibi inşa ediliyor ve sonrasında nihai pozisyonuna gelecek şekilde 'açılıyor.' Sonrasında da oyulmuş kirişler betonla dolduruluyor ve yapının diğer elemanları da tamamlanıyor. Tasarımcı Johann Kollegger, yapı iskelesi kurularak köprü inşa etmenin aylar sürdüğünü, yeni dengeli alçaltma yönteminin elemanlarının iki ila üç gün içinde kurulabileceğini, alçaltma sürecininse üç saat civarında sürdüğünü kaydediyor.

Ekibin örnek köprüsü Lafnitz Nehri üzerine kuruldu. Köprünün ayakları arasındaki açıklık 72 metreyi bulurken bölümlerin arası papatya çeklindeki zincirlerle birbirine bağlanabiliyor ya da daha uzun köprülere bağlanabiliyor. Köprünün her kirişi 50 tonun üzerinde bir ağırlığa sahip ve uzunca bir süre içerisinde dikkatlice ve simetrik bir biçimde alçaltıldı. Ağır kirişlerin eşit ve sabit bir biçimde alçaltılması hidrolik kullanılarak gerçekleştirildi.

TU Wien ekibinin açıklamasında açıkça belirtilmese de yeni teknikle birlikte kısa mesafelerde ancak derin uçurumlarda yapılacak inşaatların geliştirilmesinin önü açılacak gibi görünüyor. Örneğin Himalayalar ya da Çin'in güneyindeki otoyollar ve demir yolları için bu teknikler gündeme gelebilir. Yeni tekniğin gerçekten kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, bu tip viyadük ve köprü yapımları hem daha hızlı hem de daha güvenli bir hale gelebilir.