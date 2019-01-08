Eys3D Microelectronics Technology ve Lucid tarafından geliştirilen Axis adlı sanal gerçeklik kamerasıyla oyunlar, animasyonlar, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik için haritalar oluşturmak oldukça kolay hale gelecek.

3D olarak bir dünya oluşturmak, birden fazla gelişmiş kamera, derinlik sensörleri ve haliyle de oldukça kaynak isteyen bir iş. Yeni Axis kamera ise bütün bu ekipman yerine sadece tek bir kamerayı kullanmanın yeteceği bir alternatif yaratıyor.

Oyunlarda, animasyonlarda, filmlerdeki görsel efektlerde, sanal ve artırılmış gerçeklikte çevrenin görünüşüne sık sık müdahale etmek ve onları amaca uygun hale getirmek gerekebiliyor. Yeni cihaz sayesinde görüntü, daha çekilirken gerekli üç boyutlu haritalama işlemleri yapılıyor ve düzenlemeye uygun hale getiriliyor.

Axis’in arkasındaki şirketlerden Eys3D, bazı önemli AR/VR ekipmanlarının kamera modüllerini üreten firma. Yapay zeka girişimi Lucid Demonstrated de ekibin diğer üyesi. Ürünün demosu ilk defa CES 2019’da tüketicilerin beğenisine sunulurken, firmalar bu cihaz sayesinde üretim masraflarının çok daha düşük olacağını söylüyor.

Şirketin CEO’su Han Jin, bu işbirliği sonucu ortaya çıkan ürün sayesinde herkesin yüz tarama modelleri, üç boyutlu model yapımı, bir sahneyi tamamen sanal gerçekliğe dönüştürme gibi işlemler yapabileceğini söylüyor. Üstelik bu işlemin maliyeti o’na göre eski maliyetin çok çok daha altında olacak. Axis stereo lensler ve IR sensörleri kullanarak, 180 derece açıyla görüntü kaydedebiliyor. Kamera hem Windows hem de Linux içib uyumlu. Kameranın yazılımı sayesinde bir yüzü, figürü, objeyi ya da bölgeyi sanal gerçekliğe aktarabilmek mümkün.

Axis kameranın 2019 yılının üçüncü çeyreğinde piyasada olması bekleniyor.