Emekli Astronota Göre İnsanlık Önce Ay'da Yaşayacak

Günümüzde uzay görevleri Mars üzerinde yoğunlaşmış olsa da daha önce uzayda yürüme şansına erişmiş bir astronota göre insanlık, Mars'tan önce Ay'a gidecek ve ilk olarak orada yaşamayı öğrenecek.

İnsanın uzaya ve evrene dair açtığı kapı, Ay'ı merak etmek ve oraya gidebileceğine inanmakla başladı. Başarısız denemeler olsa da nihayetinde insanoğlu Ay'a gitmeyi başardı ve kendi gezegenine uzaktan bakma fırsatı yakaladı. Fakat sonra gözler birden daha uzağa çevrildi ve Mars ilgimizi çekti. Günümüzde de Mars insan için bir sonraki 'yaşanabilir gezegen' olarak görülüyor.

Ancak daha önce gezegeninden ayrılıp uzayda yürümüş bir astronot olan Chris Hadfield'e göre insanlar ne kadar Mars adı sayıklasa da oraya gitmeden önce Ay'a yeniden uğrayacak ve önce Ay'da yaşamayı deneyecek.

Hadfield, Ay hakkında henüz çok az bilgi sahibi olduğumuzu söylüyor ve aslında çok da haksız sayılmaz. Ay oldukça büyük bir gök cismi ve biz yalnızca minik bir kısmını ziyaret ettik. Ayrıca Ay'ın gelecekte uzay yolculukları için bir tür istasyon görevi göreceği konuları da konuşulur durumda ve bunun olması için de Ay'ı gerçekten öğrenmeli ve orada yaşama fikriyle başa çıkabilmemiz gerek.