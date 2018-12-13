NASA, Stephen Curry’yi ‘Ay’a İniş’ Eğitimine Davet Etti

Aya inişin gerçek olmadığına inanan NBA yıldızı Stephen Curry, NASA tarafından eğitime davet edildi.

NBA yıldızlarının son dönemde oldukça enteresan açıklamaları var. Önce Kyrie Irving, Dünya'nın düz olduğuna inandığını söylemişti. Daha sonra geri adım atan oyuncu, yaptığı açıklamanın bir çeşit deney olduğunu söylemişti. Geçtiğimiz hafta da Stephen Curry, katıldığı bir podcastte aslında Ay’a hiç gidilmediğine inandığını belirtmişti. Mesafe tanımaksızın attığı 3 sayılık baskter nedeniyle sık sık Ay'dan Dünya'ya basket attığı görseller hazırlanan Curry'nin bu çıkışı, bu anlamda biraz ironik de olmuştu.

NASA haber şefi Allard Beutel, CNN’e yaptığı açıklamada NASA’nın 1969-1972 arasında Ay’a 12 Amerikan astronotu indirdiğine dair pek çok kanıt olduğunu söyledi. Curry’nin, Houston’daki Johnson Uzay Merkezi’nde bir tur atmasını çok istediklerini belirten Beutel, Rockets ile oynayacakları bir sonraki maç için şehre geldiklerinde Curry’nin tesisi ziyaret edebileceğini söyledi.

Beutel Curry’i Apollo görev kontrol merkezini ve NASA’da bulunan ay taşı örneklerini görmeye, tarihi iniş ve bir sonraki ay yolculuğu hakkında bilgi almaya davet etti.

Kariyerinin 520 gününü uzayda geçiren emekli astronot Scott Kelly, Twitter’dan ulaştığı Curry’e Ay’a iniş konusunda konuşmak istediğini söyledi.

NASA yöneticisi Jim Bridestine ise Curry’nin gerçekte böyle düşündüğünü hayal edemediğini, olayın komik olduğunu düşündüğünü belirtti.

Eski NASA astronotlarından Jose Hernandez ise Curry’e karşı daha sert bir tutum takındı. Hernandez, büyük sosyal medya gücüne sahip ve rol model olan insanların, milyonlarca çocuğu aptalca komplo teorilerine yönlendirmesinin üzücü olduğunu belirtti. Eski astronot ayrıca, 30 milyon dolar vermesi halinde kendisinin ve Elon Musk’ın Curry’i Ay’a götürebileceğini söyledi.