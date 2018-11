Ay'a 3 Boyutlu Bakmanızı Sağlayacak Fotoğraflar

İnsanlığın uzaya açılan kapısı olarak anabileceğimiz ilk Ay yolculuğundan bu yana pek çok görüntüye ulaştık ancak muhtemelen hiçbirini 3 boyutlu görme şansımız olmamıştı.

NASA, bundan 50 sene önce o meşhur 'insanlık için büyük' adımı attı ve bilim ile teknolojiyi uzaya taşımaya başladı. İlk kez bir insan Dünya'dan başka bir 'yere' ayak bastığında, bütün dünya heyecan içinde ekrana bakıyordu. Sonrasında ise geçen seneler Ay'a dair ilgimizin azalmasına sebep oldu çünkü artık her detayını gördüğümüze ve hakkında çok fazla şey bildiğimize inandık.

Ancak yeni çıkan bir kitap ve içinde bulunan fotoğraflar, Ay'a ve insanlığın Ay misyonlarına dair yeni bir bakış sunmayı hedefliyor. Rusya ve ABD arasında başlayan uzay yarışı, görevler esnasında yaşanan aksilikler ve ölümler, görevlere dair açıklamalar gibi pek çok konunun yer alacağı bu kitap; en çok da içinde yer alacak 3 boyutlu fotoğraflar ile dikkat çekiyor.

"Mission Moon 3D: A New Perspective on the Space Race" ismi ile okuyucusuyla buluşacak olan kitapta, herkesin merak edeceği ve ilgiyle takip edeceği türden bilgiler yer alıyor. Ayrıca kitapta hem Rusya'nın hem de Amerika'nın özellikle ilk Ay yolculuklarının gerçekleştiği dönemde yaşadıkları da yargılardan bağımsız olarak anlatılıyor. Bu anlamda kitap ilgilisi için şahane bir kaynak gibi görünüyor.

Kitapta kullanılan fotoğrafların tamamı 50 yıllık devasa bir koleksiyondan çıkma ve en başından beri NASA ve diğer tüm kaynaklardan gelen stereoskopik fotoğraflardan oluşuyor. Bu sayede fotoğrafları 3 boyutlu görmek mümkün oluyor. Kitapta yer alan fotoğraflardan bazılarına göz atmak isterseniz, buraya tıklayabilirsiniz.