Ay'a Yapılacak Olan Uçuşlar, Yeni Bir Yarışın Habercisi

Uzay yarışı, Soğuk Savaş'ın sonundan beri görmediğimiz bir biçimde yeniden alevleniyor.

1972'den beri insanoğlu Ay'a ayak basmadı, ancak bir dizi özel şirket ve ulusal kurum, en yakın gök komşumuza sadece bilimsel bir çalışma alanı olarak değil, aynı zamanda bir yakıt kaynağı ve potansiyel bir evreleme alanı olarak da bakıyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında Trump, NASA'nın "güneş sistemi boyunca insani genişlemeyi sağlamak ve Dünya'ya yeni bilgi ve fırsatları geri getirmek için ticari ve uluslararası ortaklarla yenilikçi ve sürdürülebilir bir araştırma programına liderlik etmesini" sağlayan Uzay Politikası Direktifi-1'i imzaladı. Nihayetinde bu imza, NASA'nın uluslararası ortakları ve özel uzay gemisi şirketleri ile keşif çabalarını daha iyi organize etmesine yardımcı olacak.

Bu amaçla NASA, sadece insanları Ay'a götürmek için değil, düzenli olarak geri getirmek için de gerekli altyapıyı kurma planı hazırlıyor. "Keşif Kampanyası" olarak adlandırılan bu plan, üç temel alana odaklanıyor: alçak Dünya yörüngesi (LEO), uzun süreli yerleşim ve çalışma için görevlendirilen misyonlar ve Mars ve ötesine robotik görevler.

Lockheed Martin'in Orion program yöneticisi Mike Hawes, "EM-1, Orion ve Uzay Fırlatma sistemini yüksek bir ay yörüngesine taşıyacak'' diye konuştu. NASA, 2020 yılına kadar üç haftalık sürecek bir görev ile Ay'a ilk SLS roketini göndermeyi planlıyor. Ayrıca NASA, 2020 yılına kadar, dönüş görevi için Mars'a bir mürettebat göndermeyi planlanlıyor. Bu görev, yaşamın kanıtlarını aramak ve gelecekte mürettebatın misyonları için keşif yapmasına yardımcı olmak amacıyla, kırmızı gezegen için daha fazla robot misyonunun önünü açacak.

Ay'a yolculuk için yapılacak olan SLS roketi, aynı zamanda Ay ile dünya arasındaki iletişimi sağlayacak unsur olacak. Son olarak ESA bilim danışmanı Aidan Cowley, "Ay topraklarıyla ilgili en önemli şeylerden biri, yüzde 40'ının oksijen içermesidir. Oksijeni bağlayan kimyasal bağları etkin bir şekilde kırmanın bir yolunu bulabilirsek, sadece hava şartlarına dayanıklı gazlar için değil, aynı zamanda bir roket yakıt bileşeni olarak toz birikimlerini de kullanabiliriz.'' diyerek Ay'ın ne kadar önemli bir yapı olduğunu belirtti.