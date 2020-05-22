NASA, Ay Kolonileri İçin Özel Nükleer Reaktör Geliştiriyor

ABD uzay ajansı NASA, Ay ve Mars’ta kurulacak insan yerleşimlerinin enerji ihtiyacını gidermek için yeni yollar üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ay ve Mars’taki yerleşimlerin enerji ihtiyacını nükleer reaktörlerle gidermek isteyen uzay ajansının mühendisleri yeni teknolojiler üzerinde titiz araştırmalar yapıyor.

Uzay ajansları, Güneş Sistemi’ndeki diğer gezegenler ve Ay’da insan yerleşimi oluşturmak için uzun zamandır çalışıyorlar. Sonuçları tahmin edilemeyen Ay'da insan yerleşimi için hala büyük soru işaretleri bulunuyor.

Mars ve Ay’da kurulacak insan yerleşimi için çözülmeyi bekleyen sorunlar arasında koloniye nasıl enerji da yer alıyor. NASA’dan bilim insanları, Ay’da kurulacak koloninin enerji ihtiyacını nükleer reaktörlerle gidermeyi planlıyor. Ancak nükleer reaktörler Ay’a, Dünya’da olduğu gibi kurulamıyor. Bu nedenle bilim insanları Dünya’nın uydusunda nükleer reaktör kurmak için yeni yöntemler geliştirmeye çalışıyorlar.

Ay’daki yerleşimin enerji ihtiyacı için neden nükleer reaktörlere yöneliniyor

Birçok uzay görevinde enerji ihtiyacı için Güneş enerjisi kullanılıyor. Ancak söz konusu Ay’da kurulacak bir yerleşim olduğunda Ay’ın karanlıkta kalan kısımları Güneş enerjisinin enerji kaynağı olarak kullanılmasının önünde bir engel olarak duruyor.

NASA, Ay’daki yerleşimin enerji ihtiyacı sorununu bu nedenle nükleer reaktörlerle çözmek istiyor. Ancak Ay’da Dünya’da olduğu gibi tam bir nükleer santral inşa etmek mümkün değil. Bilim insanları, bu nedenle Ay’ın sert koşullarına dayanabilecek basitleştirilmiş ve küçültülmüş nükleer reaktörler üzerinde çalışıyorlar.

Ay’da kurulacak basitleştirilmiş nükleer reaktör çalışmasının yapıldığı Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’nda nükleer enerji mühendisi olarak görev alan David Poston, üzerinde çalışılan dört reaktörün altı kişilik bir mürettebatın Mars’ta yaşaması için yeterli enerjiyi sağlayabileceğini söyledi. Poston ve çalışmada yer alan mühendisler, Mars’taki koloninin kurulmasından önce basitleştirilerek küçültülen nükleer reaktörlerin Ay’da test edileceğini açıkladı.

Nükleer reaktörlerin Ay görevlerinde test edilebilecek düzeye ulaşması için mühendislerin önünde birkaç yıl gibi bir süre var. NASA mühendisleri bu sürede nükleer reaktör malzemelerinin güvenli bir şekilde Ay’a götürülmesi ve nükleer reaktörlerin Ay’ın koşullarında güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak gibi önemli sorunları aşmak durumundalar.