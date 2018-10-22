  • Ay Parçası, Müzayedede 600 Bin Dolardan Yüksek Fiyata Alındı

Bir Ay Parçası, Açık Arttırmada 600 Bin Dolardan Yüksek Fiyata Satıldı

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Afrika'nın kuzeybatısında bulunan ve birbirini yapboz gibi tamamlayan 6 adet Ay parçası, toplamda 6 kilo.

"Ay Yapbozu" şeklinde adlandırılan meteor parçası, ismini birbirini yapboz gibi tamamlayan 6 eşsiz parçasından alıyor. Boston eyaletinde düzenlenen müzayedede, fiyatın 500.000 Dolar bandında gezineceği önceden heyet tarafından tahmin edilmişti. Kazanan teklif ise 612.500 Dolarla Vietnamlı bir temsilciden geldi.
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Göktaşı, Afrika'nın kuzeybatısında bulunan Mauritania'ya ulaşmak için 402.336 kilometre yol aldı. Boyutu nedeniyle de şimdiye kadar bulunan en önemli Ay meteorlarından biri olma özelliğini taşıyor. Ayrıca parçacığın dış yüzeyi, düşerken ve çarpma sırasında ortaya çıkan aşırı ısınma yüzünden kısmi füzyon kabuğuna sahip.
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Taşın Dünya'mıza ulaşmasının sebebi içinse Ay'a farklı bir meteorun çarpmış olabileceği iddia ediliyor.

Kaynak : https://news.sky.com/story/chunk-of-the-moon-fetches-more-than-600000-at-auction-11530242
Etiketler: uzay, ay, göktaşı, meteor
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