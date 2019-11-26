Ay'da Kurulacak Şehirleri Gösteren Üç Boyutlu Model

İnsanlığın dünya dışındaki gezegen ve uydularda şehirler kurması artık kitapların sayfalarından dışarı çıkmaya başlamak üzere. Lewis Dartnell isimli bilim insanı, Moontopia isimli projesi ile Ay’da kurulacak şehirlerin nasıl görüneceğini açıklıyor.

Ay’da kurulacak yaşam merkezleri artık eskisi kadar bilim kurgu edebiyatının ya da filmlerinin işi olmayabilir. NASA ve Roscosmos, Ay’da kurulacak şehirler için çalışmaya devam ediyor. NASA ve Roscosmos’un çalışmaları devam ederken bilim insanları da Ay’da kurulacak şehirlerin nasıl olması gerektiğine dair çalışmalar yapıyor.

Westminster Üniversitesi’nde bilim iletişimi uzmanı olan Lewis Dartnell, Ay’da kurulacak şehirlerin nasıl olacağı ile ilgili bir çalışma yürütüyor. Dartnell’in 150 yıl sonra Ay’da kurulacağını düşündüğü şehrin ismi Moontopia olacak.

Lewis Dartnell, Ay’da kurulacak şehir için zorluklar ve problemler olacağını düşünüyor. Dartnell, bu sorun ve problemlere rağmen şehrin kurulabileceğini söylüyor. Profesör Dartnell, Moontopia’daki evlerin lav tünellerine inşa edileceğini ve şehrin sakinlerinin bisikletle ya da yürüyerek seyahat edeceklerini düşünüyor.

Moontopia projesine göre şehirde havayı tutmak için hava kilitleri olacak. Bu şekilde insanlar şehirde rahatlıkla dolaşabilecekler. Ay’da kurulacak kentte tabii ki parklar ve spor alanları olabilir. Moontopia projesinin geliştiricisi, çiftlik hayvanlarının Moontopia’da olmayacağını söylüyor. Çiftlik hayvanları yerine özel kaplarda doku kültürleri yetiştirilecek. Meyve ve sebze üretimi içinde Moontopia’da topraksız çiftlikler kurulacak.

Ay’da kurulacak şehirde yaşanacak zorluklardan biri de Ay’daki sıcaklıklar olacak. Ay’da sıcaklık 100 santigrat dereceye çıkabildiği gibi -170 santigrat dereceye de düşebilir. Moontopia’nın lav tünellerinde kurulacak olması, sıcaklığın kolayca kontrol edilmesini sağlayacaktır.

Lewis Dartnell’in projesi tahminlere dayanmakla beraber, Ay’da kurulacak yaşam alanları için uzay ajanslarının çalışmaları da devam ediyor. Ay’da kurulacak ilk şehirler çok uzak gelecekte olmayabilir. Rusya, 2016 yılında yaptığı açıklama ile 2030 yılında Ay’da bir insan kolonisi inşa etmeyi planladığını açıkladı. NASA da 2028’de Ay’a üs kurmayı planlıyor.