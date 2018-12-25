Netflix’in ilk Türk dizisi olan ‘Hakan: Muhafız’ dizisinde oynadığı Leyla karakteriyle öne çıkan Ayça Ayşin Turan, IMDb’nin listesinde en yüksek seviyeye çıkmayı başaran Türk oyuncu oldu.

Netflix’in ilk Türk yapımı dizisi ‘Hakan: Muhafız’ (The Protector), dünya çapında ilgi görmeyi başardı. IMDb’nin starmetre ve moviemetre sonuçlarına göre oluşturulan sıralamada pek çok dereceye imza atan yapım, oyuncularını da üst sıralara taşıdı. Dizinin başrol oyuncularından olan Ayça Ayşin Turan, IMDb’de yer alan 11 milyon oyuncu arasından 42. sırayı alarak bir rekora imza attı.

Hakan: Muhafız dizisi, 5 milyon yapım içerisinde kendine 10. sırada yer bularak tüm zamanların en iyi IMDb sıralamasına sahip Türk yapımı olma unvanını kazandı. Dizinin genel başarısı, pek çok dereceyi de beraberinde getirdi. Turan geçen hafta 1943. olarak kendi kariyer rekorunu kırmıştı. Dünya çapında 42. sıraya yükselen genç oyuncu, Türk oyuncular arasında ise 1. sırayı aldı.

IMDb’nin ilk 10.000 oyuncusu arasında yer almak, büyük bir prestij göstergesi olarak kabul ediliyor. The Protector adıyla bilinen Hakan: Muhafız dizisi bu listeye tam dokuz oyuncusunu sokmuş durumda. Çağatay Ulusoy 159., Hazar Ergüçlü ise 98. sırada yer alıyor. Oyuncuların üçü de kendi kariyer zirvelerine ulaşmış durumdalar.

‘Çarpışma’ dizisi ve ‘Şampiyon’ filminde yer alan oyuncular da ilk 10.000 listesinde yer alıyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Farah Zeynep Abdullah gibi isimler de listede. Saygın Soysal, Burçin Terzioğlu ve dizinin gelecek sezonunda kadroda olması beklenen Boran Kuzum da sıralamada yükseldi.

Kıvanç Tatlıtuğ, 2272. sırada yer alarak Türk oyuncular arasında 5. oldu. Haluk Bilginer Türk oyuncular arasında 9., Belçim Bilgin ise 16. sırayı aldı. İlk 10.000’de 23 Türk oyuncu yer aldı. Bu da sektör adına bir rekor olarak kayıtlara geçti.