Aşırı Pahalı ve Kurşun Geçirmez Vitrin Görünümlü Kasa

Almanya menşeili lüks mobilya üreticisi Buben & Zorweg, ultra zenginlerin kullanacağı ürünlerle dikkat çekiyor. Firmanın satışa çıkardığı bir kurşun geçirmez vitrin görünümlü kasa, muhtemelen çoğu insanın hayatı boyunca elde ettiği gelirden daha yüksek bir etikete sahip.

Alman lüks mobilya şirketi Buben & Zorweg, düzenli olarak 4 milyon dolar aylık geliri olan kişilere hitap edeceğini söylediği bir kasa tasarladı. Bu kasayı satın almak isterseniz ödemeniz gereken tutar 386 bin dolar, yani yaklaşık 2 milyon 338 bin TL. Kasayı satın alan ilk müşterilerden birisinin sakladığı antikanın değeri ise 40 milyon dolar.

Eğer evinizde gerçekten çok yüksek değere sahip cansız nesneler varsa, onları korurken aynı anda şov yapmak için böyle bir kasa satın almak gerekebilir. Belki sonrasında başınızı yastığınıza huzurlu bir şekilde koyabilirsiniz.

16 milimetrelik kurşun geçirmez camları, otomatik havalandırma ve Bluetooth bağlantılı Hi-Fi ses sistemi bulunan bu vitrin benzeri kasa, göründüğünden daha güvenli. 600 kilogram ağırlığa sahip olan vitrinin üzerinde ise İtalyan napa derisi işçiliğinin el yapımı örnekleri var. İçinde yer alan dev saat ise son derece özel.

Buben & Zorweg, bu kasaları alan müşterilerinin ortalama gelirinin 4 milyon dolar olduğunu söylüyor. Firmaya göre zenginler sadece güvenlik değil, aynı zamanda iyi bir tasarım da bekliyorlar. Evlerinin uygun bölgelerini şirkete fotoğraf olarak gönderen müşteriler, kısa süre sonra kendi zevklerine uygun olarak dizayn edilmiş vitrin-kasalarına kavuşuyorlar.

Şirket aynı zamanda 463 bin dolardan başlayan fiyatlarla güvenli odalar da inşa edebiliyor. Hatta bir müşterisi, Aston Martin One-77 cinsi otomobilini korumak için garaj talep etmiş durumda.