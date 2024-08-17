Aydemir Akbaş hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınan usta oyuncu Aydemir Akbaş, yaşam mücadelesini kaybetti. Akbaş'ın ölüm haberini, menajeri verdi...

Türkiye'nin yetiştirdiği usta isimlerden Aydemir Akbaş, geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybetti. Usta oyuncu, birkaç gün önce kanser tedavisi nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Geçtiğimiz yıllarda da kansere yakalanan Akbaş, bu kez ne yazık ki başaramadı.

1936 yılında dünyaya gelen Aydemir Akbaş, yılların eskitemediği isimlerden bir tanesiydi. Kariyerine gazetecilik ile başlayan Akbaş, önce tiyatro ardından da film sektörüne giriş yaptı. Bu süreçte yönetmenlik ve senaristlik de yapan Aydemir Akbaş, kariyerine 100'den fazla film, 30 tiyatro oyunu, 8 yönetmenlik ve 33 senaryo sığdırdı. Yeni nesilse onu Kolpaçino serisi ile seviyordu.

Ölüm haberini menajeri verdi

Aydemir Akbaş'ın ölüm haberini, menajeri Özgür Aksoy verdi. Instagram'dan bir paylaşım yapan Aksoy, "Duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Kısa keseceğim Herkes önemli bir aktörü kaybetti ben hem abimi, arkadaşımı hem dostumu hemde bir babayı kaybettim. Sen bizleri güldürdün Allah’ta seni güldürsün mekânın cennet olsun inşallah canım ağabeyim seni çok seviyorum." ifadesini kullandı.

Biz de Webtekno olarak Aydemir Akbaş'a Allah'tan rahmet, sevenlerine de baş sağlığı diliyoruz...