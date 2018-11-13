Oyun Bilgisayarı Toplamanın Maliyeti 3 Yılda Ne kadar Arttı?

Teknoloji geliştikçe ve yeni nesil cihazlar piyasaya sürüldükçe, geride kalan teknolojik cihazlar değersizleşir, zamanla fiyatları düşer. En azından doğal bir süreç içerisinde olması gereken budur. Bugün, 2015 yılında topladığınız bir bilgisayarı, aynı parçalarda 2018 yılında toplarsanız maliyetin ne kadar değişim geçirdiğini gösteren bir tabloyla, fiyatlardaki fahiş artışa yakından bakıyoruz.

Türkiye’deki teknoloji tüketicilerinin, talep ettikleri ürünlere erişimi günden günde güçleşiyor. Her zaman, neredeyse bütün teknolojik cihaz ve ekipmanların alternatifi bulunsa da, artık müşteriler için mecburi olarak kaliteden ödün verme dönemindeyiz. Bu durum, bilgisayardan telefona, kulaklıktan şarj aletine kadar aynı şekilde yansıyor. Bilgisayar demişken, en pahalı gider kalemlerimizden birisi olarak onun etiketlerdeki değişimi ne durumda?

Okuyucu ve takipçimiz Süleyman İnce, bize ulaşarak son 3 yıl içerisindeki fiyat değişimlerine ilişkin bir araştırma kaynağı gönderdi. 2015 yılında, yüksek performanslı bir oyun bilgisayarı toplamak için Türkiye’nin en popüler teknoloji mağazalarından birisinin internet sitesini kullandı. Bu site üzerinden görüntülediği parçaların fiyatlarına dair ekran görüntüleri alan okuyucumuz, aynı parçaların bugünkü fiyatlarıyla bir kıyaslama yapmamızı sağladı.

Teknolojik eskime ve değersizleşme kuralının, son 3 yıl içerisindeki fiyat değişimleriyle nasıl yıkıldığını göreceğiniz listeye geçmeden önce, bir hatırlatma yapalım:

Bu içerik, herhangi bir kişi, kurum ya da şirket dair negatif bir algı yaratma amacı taşımıyor. Ayrıca ekonomik kriz ya da TL’nin değer kaybı ile ilgili bir analiz değildir. Sadece mevcut durumun, son 3 yıl içerisinde nasıl değişim gösterdiğine ilişkin bir analiz ve bilinçlendirme haberidir.

Şimdi listeye geçelim, donanım ve aksesuarları fiyatlarıyla birlikte sıralayalım. (Listedeki son fiyatlar, 13 Kasım 2018 tarihinde alınan fiyatlardır.)

Anakart: MSI Z97 Gaming 5

2015 fiyatı: 511,06 TL

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2018 fiyatı: 1149,35 TL

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İşlemci: Intel Core i5 4690 (4. Nesil), 3.5 GHz

2015 fiyatı: 629 TL

2018 fiyatı: 1604.50 TL

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Ekran Kartı: Asus Strix GTX 750 Ti

2015 fiyatı: 448 TL

2018 fiyatı: 872,82 TL

RAM: GSKILL 1600 GHz, 2x4 GB DDR3

2015 fiyatı: 268 TL

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2018 fiyatı: 468,98 TL

Sabit Disk: Seagate Barracuda 3.5 inç, 2TB

2015 fiyatı: 253 TL

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2018 fiyatı: 553,66 TL

SSD: Kingston 240 GB SATA 3.0

2015 fiyatı: 316 TL

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2018 fiyatı: 553,66 TL

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Monitör: AOC 23 inç i2369v iPS LED

2015 fiyatı: 452 TL

2018 fiyatı: 1044,13 TL

Kasa: Corsair Carbide 400R MidT ATX

2015 fiyatı: 323 TL

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2018 fiyatı: 1328,77 TL

Soğutucu fan: Cooler Master Hyper TX3 EVO

2015 fiyatı: 88 TL

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2018 fiyatı: 91,19 TL

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Güç Kaynağı: Cooler Master RS-700B 700W

2015 fiyatı: 230 TL

2018 fiyatı: 573,20 TL

Klavye: Everest KB-350 Kablolu

2015 fiyatı: 32 TL

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2018 fiyatı: 45,60 TL

Fare: Logitech G300

2015 fiyatı: 80 TL

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2018 fiyatı: 72,69 TL

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Sonuç:

2015 yılında yukarıdaki bilgisayarı topladığınız zaman ortaya çıkan son fiyat: 3.630,06 TL

3.630,06 TL 2018 yılında yukarıdaki bilgisayarı topladığınız zaman ortaya çıkan son fiyat: 8.358,55 TL

2015 yılından, 2018 yılına kadar geçen sürede, donanım birimlerinin hemen hemen hepsinde ciddi bir fiyat artışı gözlemliyoruz. Bu artış, aynı ve 3 yıl daha yaşlı olan donanım birimlerine, 4728,49 TL daha fazla ödeme yapmaya neden oluyor.

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