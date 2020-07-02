Bir router'ın SSID'i üzerinde yapılan deneme, aynı Wi-Fi ağının farklı cihazlarda farklı isimle karşımıza çıkabileceğini gösteriyor. Bunun nedeni ise Wi-Fi'ın SSID'sinde kullanılan özel karakterlerin farklı yazılımlar farklı karşılığının olması.

Hamptonmoore.com isimli web sitesinin yazarı, sahip olduğu Wi-Fi 6 destekli Fios Home Router’ın SSID’ini standart metin karakterlerinden oluşturmak yerine aşağıdaki görselde de görmüş olduğunuz özel bir karakter dizini ile oluşturmaya kadar verdi.

Bu ilginç bir denemeydi çünkü 2012 yılında yayınlanan 802.11 Section 6.3.11.2.2, maksimum 32 oktet karakter kabul ediyordu ve SSID için seçmiş olduğu özel karakter 36 oktet uzunluğa sahipti.

Wi-Fi adı olarak belirlenen 36 oktetlik özel karakter

Router, 36 oktetlik bir karakter SSID olarak belirlenemeyeceğinden söz konusu özel karakteri a\xcc\xb6\xcc\x81\xcc\x93\xcc\xbf\xcc\x88\xcc\x9b\xcc\x9b\xcd\x90\xcd\x98\xcd\x86\xcc\x90\xcd\x9d\xcc\x87\xcc\x92\xcc\x91\xcd’den 97ccb6cc81cc93ccbfcc88cc9bcc9bcd90cd98cd86cc90cd9dcc87cc92cc91cd’ye dönüştürdü. Yazar, bu ilginç SSID’yi belirledikten sonra ise cihazların Router’ı nasıl ‘göreceğini’ kontrol etti.

Router için özel karakterlerden oluşan bir SSID belirlemenin neden ‘riskli’ bir tercih olduğu kontrolden sonra ortaya çıktı. Çünkü neredeyse tüm cihazlar Router’ı farklı bir isim ile görüyordu. Router’ın ismini olması gerektiği gibi gösteren cihazlar ise yalnızca Android 9 ile çalışan bir Samsung Galaxy S8 ile Amazon Firestick oldu.

Cihazlara göre Router’ın ismi aşağıdaki gibi gözüktü

Samsung Galaxy S8

Amazon Firestick

iPhone 6

Apple TV

Windows 10 Pro

ChromeOS 83.0.4103.97

Kindle Paperwhite

Vizio M55-C2 TV