ChatGPT ve Gemini gibi modeller o kadar dominant hâle geldi ki başka yapay zekâ aracı kullanamaz olduk. Biz de sizi bu durumdan kurtarmak için her biri farklı işlere yarayan az bilinen ama çok kullanışlı yapay zekâ araçlarını derledik.

Şu anda çağımızın en büyük teknolojisi şüphesiz yapay zekâ araçları. Bu teknoloji, hayatımızın her yerine entegre olarak işleri çok kolaylaştırıyor. Tabii ki ChatGPT, Gemini gibi herkesin bildiği çok büyük uygulamalar var. Ancak az insanın duyduğu ancak çok işinize yarayabilecek yapay zekâ araçları bulunduğunu da unutmamak gerekiyor. Biz de burada muhtemelen çoğunuzun daha önce duymadığı, az bilinen ama çok kullanışlı yapay zekâ araçlarını derledik.

Bu yapay zekâ modellerinin her biri farklı farklı konularda işinize yarayacak ve ihtiyaçlarınızı giderecek. ChatGPT’yi kullanmaktan sıkıldıysanız ve farklı araçları denemek istiyorsanız derlediğimiz bu listeye kesinlikle göz atmalısınız. Gelin lafı çok uzatmadan az bilinen ancak kesin kullanmanız gereken yapay zekâ araçlarına bakalım.

Az bilinen ama çok kullanışlı yapay zekâ araçları

Beautiful.ai

Sanebox

Otter.ai

Synthesia

Brain.fm

Reclaim.ai

Beautiful.ai

Beautiful.ai, özellikle öğrenciler ve profesyonellerin kesinlikle göz atması gereken bir yapay zekâ aracı. Sunum odaklı bir araç olan Beautiful.ai, sizi sıkıcı sunumlardan kurtarıp çok daha iyi ve profesyonel görünen sunumlar oluşturmanızı sağlıyor. Her geçen gün kendini geliştirmesiyle de sürekli iyileşen bir araç. Birbirinden şık taslaklar, hiç grafik tasarımı gerektirmeden harika tasarımlar oluşturma gibi birçok avantajı var. Web tabanlı olduğunu da belirtelim. Beautiful.ai'a buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sanebox

Eğer e-postalardan ve onlarla uğraşmaktan nefret eden bir kullanıcıysanız Sanebox, sizin için hayat kurtarıcı olabilir. Bu yapay zekâ destekli uygulama, basitçe anlatacak olursak bir e-posta yönetim aracı. E-posta alışkanlıklarınızı analiz edip mesajları önemlerine göre filtreleyebiliyor. Önemsiz mesajlar sonra bakabileceğiniz bir dosyaya konurken önemliler sizin karşınıza çıkarılıyor. Ayrıca sinir bozucu abonelik mail'lerini de sizler için yönetip onlardan çıkmanızı sağlayabiliyor. Sanebox'ı kullanarak her hafta saatlerinizi kurtarabilirsiniz. Sanebox'a buradaki bağlantıdan ulaşmanız mümkün.

Otter.ai

Toplantı notlarını manuel olarak tutmak artık geçmişte kaldı. Otter.ai, konuşmaları anında metne dönüştürerek özetler çıkarıyor. İş dünyasında zamandan tasarruf sağlarken, öğrenciler için de ders notu çıkarma işini kolaylaştırıyor. Kullanımının basit olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Otter.ai, sizi uzun uğraşlardan kurtaracak bir yapay zekâ aracı. Buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Synthesia

Video içerik üretimini bambaşka bir boyuta taşıyan Synthesia, metin komutlarını kullanarak yapay zekâ destekli sunucularla profesyonel videolar hazırlıyor. Özellikle kurumsal eğitim videoları, reklamlar ve sosyal medya içerikleri için mükemmel bir çözüm diyebiliriz. Ne istediğinizi yazdıktan sonra çok kısa sürede sizin için gerçekçi videolar ortaya çıkarabilir. Synthesia'ya buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Brain.fm

Aslında yapay zekâ ile müzik oluşturma araçlarının çoğu az biliniyor. Bu yüzden onlardan herhangi birini ekleyebilirdik ancak direkt o tarz ayrı bir içeriğimiz olduğu için Brain.fm'i tercih ettik. Bu araç; çalışma, uyuma gibi anlarda dinleyebileceğiniz müzikler oluşturan bir yapay zekâ. Sizi takip ederek bilim tarafından desteklenen müzikler ortaya çıkarıyor. Örneğin çalışıyorsanız odaklanmanızı sağlıyor, uyumaya çalışıyorsanız rahatlatıcı müzikler üretiyor. Brain.fm'e buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Genel yapay zekâ müzik oluşturma içeriğimize ise hemen alttan göz atmayı unutmayın.

Reclaim.ai

İş veya okul yüzünden takviminiz çok mu yoğun? Yönetmekte zorlanıyor musunuz? İşte Reclaim.ai, tam olarak burada imdadınıza yetişen bir araç, Tıpkı kişisel asistanınız varmış gibi takviminizi düzenleyebiliyor. Böylece iş ve özel yaşam dengesini sağlayabiliyorsunuz. En iyi toplantı anlarını bulma, hobilerinize zaman ayırma ve çok daha fazlası sunuluyor. Takviminiz için istediğiniz kuralları ve öncelikleri koyabildiğinizi de belirtelim. Reclaim.ai'a buradaki bağlantı üzerinden ulaşmanız mümkün.