Dünyada son dönemde tıp alanında yaşanan gelişmeler şaşırtıcı düzeye geldi. Son olarak felçli üç hasta, geliştirilen cihazla yürümeyi başardı.

ABD'nin Louisville Üniversitesi ve Mayo Clinic bünyesinde çalışan bilim insanları, bir süredir devrimsel bir cihaz üzerinde uğraşıyorlar. Omuriliklerinde hasar bulunan ve bacakları felçli hastaların bedenlerine yerleştirilen bir cihazla birlikte, hastaların omurlarına elektrik veren bir cihaz geliştirdiler.

Süreç elbette hastaların omuriliklerine elektrik verilmesiyle son bulmadı. Sonrasında ciddi ve yoğun bir rehabilitasyon sürecine sokulan hastalar önce koşu bandında ilk adımları atmaya başladı. Daha sonrasında yürüteçle ve görevlilerin desteği ile yürümeye başladı.

Hastaların bedenine yerleştirilen cihaz kapatılınca, hastaların ikisinin bacağı tutmadı. Bir diğer hasta ise ayakta durmayı başarabilse de yürümeyi başaramadı. Rehabilitasyon sürecinin en sonunda felçli hasta Jered Chinnock, bir futbol sahası büyüklüğündeki alanın sonuna kadar yürüyebilecek hale geldi.