2020 yılında duyurulan ve Left 4 Dead'in manevi halefi sayılan Back 4 Blood'ın geliştirme süreci tamamlandı. Zombilerle sıkı bir mücadeleye yer verilen oyun, bugün (12 Ağustos) itibarıyla açık beta sürecine girmiş durumda.

Zombi öldürme konusunu işleyen Back 4 Blood, geliştiricisi Turtle Rock Studios ve yayıncısı Warner Bros. Games'in açıklamasına göre yayınlanmaya ve satışa hazır durumda. Ancak Turtle Rock, Ekim ayında lanse edilmeden önce oyunu biraz daha 'cilalayıp parlatmak' istiyor. Bu sürece, oyun içerisinde üst üste binen ve bu hâliyle ırkçı bir hava veren bazı seslerin ortadan kaldırılması da dâhil olabilir.

Oyunun geliştiricisi Turtle Rock, zamanında Valve tarafından satın alınmış ve adı Valve South olarak değiştirilmişti. Stüdyo, Left 4 Dead 2 ve oyunun DLC'leri üzerindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra kapatılmış ve yeniden eski ismiyle açılarak yeni projeler üzerinde çalışmaya başlamıştı. Turtle Rock tarafından geliştirilen Back 4 Blood, Left 4 Dead serisinin manevi devamı niteliğini taşımakta.

Oyunda özellikli kartların toplandığı 'deck' sistemi mevcut

Lef 4 Dead'e ait detaylara yer veren ve 2020 yılında The Game Awards'da tanıtılan Back 4 Blood'ın en önemli özelliklerinden biri, oyunculara çeşitli avantajlar sunan kartların koleksiyonunu yapma imkanı tanıyan 'deck' sistemi.

Back 4 Blood'ın deste oluşturma sistemiyle oyuncular, daha hızlı şarjör doldurma ve takım geneline uygulanan buff'lar gibi özelliklere sahip olacaklar. Arkadaşlarıyla düello yapmak isteyenlerin de düşünüldüğü oyunda bir PvP Swarm modu da mevcut. Bugün itibarıyla beta sürecine giren oyunu Steam ve Epic Games platformlarında; PS4, PS5, Xbox One, Xbox X|S Serisi konsollarda oynamak mümkün.