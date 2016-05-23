Martin Lawrence ve Will Smith'le Bad Boys 3 Geliyor

Martin Lawrence'in Instagram paylaşımına göre Will Smith Bad Boys 3'te rol alacak, çekimlerse çok yakında başlayacak.

Martin Lawrence sonunda Bad Boys 3'e başladı. Ekim ayı başlarında, uzun süredir beklenen filmin yapım aşamasının başlamak üzere olduğu söyleniyordu. Lawrence'in Instagram paylaşımı bu haberi doğruladı. Will Smith'in filmde olup olmayacağı sorusu da cevabını buldu.

"Bu resmi. Bir ömür Kötü Çocuklar. #teammartymar #badboysforlife @willsmith #weback"

Will Smith ve Martin Lawrence'ın da katılmasıyla birlikte Bad Boys for Life adlı filmin 2019 başlarında yapıma girmesi ve 2020 yılında yayınlanması bekleniyor.

Bad Boys 3 projesi aslında yeni değil. Defalarca çekim ve yapım tarihleri değişen filmin yönetmeni olması beklenen Joe Carnahan Mart 2017'de filmi tamamen bırakmıştı. Lawrence'in de dahil olmasıyla işler iyice sarpa sarmış ve film daha da gecikmişti.

2015 yılında çıkan, başrolünde Kevin Hart'ın oynadığı komedi filmi Çılgın Düğün'ün senaristi Chris Bremner tarafından yazılacak olan film, komedi ve aksyionun ideal karışımını bulmuş gibi gözüküyor. Daha önce David Guggenheim ve Joe Carnahan da filmin senaryosunu kaleme almaya çalışmış ama başarısız olmuşlardı.

FX'in Snowfall adlı serisini yöneten Adil El Arbi ve Bilall Fallah yönetecek.