Martin Lawrence ve Will Smith’in başrolde yer aldığı aksiyon serisi Bad Boys’un üçüncü filminin fragmanı yayınlandı. Bad Boys for Life’ın çıkış tarihi ise 7 Ocak 2020 olarak belirlendi.

Neredeyse 25 sene sonra Will Smith ve Martin Lawrence yeniden birer ‘Bad Boy’ oluyorlar. Muhteşem arabalara ve patlamalara hasta olan Miami’deki narkotik dedektifleri, Bad Boys For Life ile yeniden beyaz perdeye geliyor. Yapımcı şirket Sony Pictures, filmin ilk fragmanını yayınladı.

Adil El Arbi ve Bilall Fallah’ın birlikte yönettiği Bad Boys For Life, Lawrance ve Will Smith ikilisini Marcus Burnett ve Mike Lowrey olarak geri getiriyor ve Florida şehrinde yeni bir tehlikeyle karşı karşıya koyuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Vanessa Hudgens, Charles Melton ve Alexander Ludwig gibi isimler de yer alıyor.

Serinin ilk filmi, 24 yıl önce çıkmıştı:

İlk Bad Boys filmi 1995 yılında çıkmıştı ve dünya çapında 141,1 milyon dolar hasılat elde etmişti. Film ayrıca Will Smith’in oynadığı ilk aksiyon filmiydi ve onun büyük bütçeli film serüveninin başlamasına yardımcı olmuştu.

İkinci Bad Boys filmi olan Bad Boys II ise 2003 yılında çok daha yüksek bir bütçeyle yapılmıştı. Serinin ikinci filmi de dünya çapında büyük bir başarıya ulaştı ve 273,3 milyon dolar hasılat elde etti.

İki film de patlamalara olan tutkusuyla ünlü yönetmen Michael Bay tarafından yönetilmişti.

Bad Boys’un üçüncü filmi, Bad Boys for Life ise on yılı aşkın bir süredir konuşuluyordu. Film resmi olarak Ekim 2018’de onaylandı. Filmin çekimler ise bu yılın başlarında Atlanta ve Miami’de yapıldı. Yeni filmin gösterim tarihi ise 17 Ocak 2020 olarak belirlendi.

Sony Pictures’ın yayınladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: